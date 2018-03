Extraliga volejbalistek zná všechny semifinalistky, mistrovský Prostějov narazí na Brno

Velikost textu:

22. 3. 2018 22:35, autor: ČT sport

Po třech hracích dnech play-off je jasno o všech semifinalistkách. Prostějov, Olomouc, Ostrava i KP Brno ovládly i třetí zápasy čtvrtfinálových sérií a mohou začít s přípravou na boje o medaile. V nich se mistrovský Prostějov utká s Brnem a Olomouc s Ostravou, série začnou 4. dubna.

autor: Stejskal Ivo, zdroj: ČTK Volejbalistky KP Brno

Favorizovaný Prostějov ovládl sérii s Přerovem bez ztráty setu, což se překvapivě povedlo i Královu Poli proti Liberci, ačkoliv konfrontace Brňanek s extraligovým nováčkem měla být papírově nejvyrovnanější.

Severočešky, které v základní části skončily v tabulce jen o bod výš, ale prohrály i druhý domácí zápas, byť tentokrát ve všech setech nejtěsnějším rozdílem. "My jsme si na sérii s Libercem věřily a myslím, že to i bylo vidět. V celém čtvrtfinále jsme bojovaly a hrály jako jeden tým a ani za stavu, kdy jsme prohrávaly, jsme to nevzdaly a ukázaly jsme, že máme svou sílu a dokážeme to zvládnout," uvedla kapitánka Ivana Zburová.

"Vyhrát tuhle sérii 3:0 je překvapení i pro mě, ale každý set, až na ten první v Brně, byl obrovský boj o každičký bod. O to víc se radujeme z postupu, protože byl cítit tlak okolo. Po náročné nadstavbě jsme nakonec tuhle sérii zvládli rozumnou přípravou i nastavením hráček," přidal kouč Marek Rojko a už myslel na sérii s favorizovaným Prostějovem.

"Uděláme všechno pro to, abychom v semifinále překvapili sebe i soupeře," řekl. Ve zbylých sériích Olomouc přenechala pražskému Olympu jen jeden set ve druhém utkání, Ostravanky si poradily s Frýdkem-Místkem podruhé za sebou 3:1.

Čtvrtfinále play-off volejbalové extraligy žen - 3. zápasy: Prostějov - Přerov 3:0 (17, 16, 20) Nejvíce bodů: Emontsová 17, Horká 12, Nová 11 - Svobodová a Schoeneová po 14, Vander Meerová a Jehlářová po 6. Konečný stav série 3:0. Olomouc - Olymp Praha 3:0 (21, 13, 14), Nejvíce bodů: Čutuková 14, Michalíková 13, Dedíková, Strušková a Orvošová po 9 - Kalhousová 9, Černá 5, Šotkovská 4. Konečný stav série: 3:0. Ostrava - Frýdek-Místek 3:1 (22, -19, 23, 18) Nejvíce bodů: Kojdová 23, Diatková 15, Nachmilnerová a Makauskaiteová po 12 - Pavelková 20, Kukučová 18, Vašínová a Borovcová po 9. Konečný stav série: 3:0. Liberec - KP Brno 0:3 (-23, -23, -24) Nejvíce bodů: Krišková 10, Kohoutová, Mikšíková a Holubcová po 9 - Kopáčová 15, peneová 13, Vyklická a Suchá po 8. Konečný stav série: 0:3.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet dva: