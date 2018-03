PLAY-OFF VOLEJBALOVÉ EXTRALIGY

Do čtvrtfinále vykročily domácí týmy dominantně. Venku vyhrála set jen Ostrava

19. 3. 2018 19:55, autor: ČT sport

Čtvrtfinále volejbalového play-off odstartovalo prvními zápasy. Domácí favorité potvrdili výhodu vlastní palubovky a ve čtyřech duelech získala jediný set jen hostující Ostrava. Do vedení v sériích se tak dostaly Liberec, Kladno, České Budějovice i Karlovarsko.

autor: Petrášek Radek, zdroj: ČTK Utkání Liberec - Karlovarsko

Obhájce titulu Jihostroj suverénně zdolal Ústí nad Labem, Západočeši i do třetice v sezoně přehráli Brno 3:0, i když poslední sadu vydřeli až po velké bitvě 34:32, a Kladno si poradilo jasně s Příbramí. Zato pod Ještědem se odehrálo nečekané drama.

Ostrava, která teprve před dvěma dny postoupila z předkola play-off na úkor Zlína, prodloužila liberecký večer na čtyřsetový zápas. Navíc ve druhé sadě poslala na lavičku hvězdného Štokra. Jeho náhradník Indra ho však zastoupil, pomohl zlepšit útok Dukly a přispěl k obratu.

"Nezačali jsme dobře, dělali jsme v prvním i druhém setu spoustu nevynucených chyb a téměř půlku setu vždy darovali soupeři sami. S příchodem Patrika Indry se body zvedly, tým se zklidnil a přešli jsme na to, na co jsme zvyklí," hodnotil liberecký kouč Michal Nekola.

Jihočeši vykročili za desátým titulem bez problémů. Ústí pod vedením Petra Broma, který právě s Jihostrojem během pěti sezon čtyřikrát ligu vyhrál, nemělo nárok. "Potřebujeme odbrzdit, takhle by to nešlo. Nechci se vymlouvat, ale někteří hráči hráli s horečkou. Doma se chceme prezentovat lepším výkonem," řekl Brom.

V prvním setu ústecký tým získal pouhých devět bodů, i pak měl Jihostroj zápas zcela ve své režii. Sedmnácti body k tomu přispěl osmnáctiletý univerzál Marek Šotola, loňský mistr Evropy v kategorii kadetů.

Série Karlovarsko-Brno by měla být nejvyrovnanější, odehrává se totiž mezi týmy na čtvrtém a pátém místě po dlouhodobé části. Domácí však neklopýtli. "V prvních dvou sadách jsme dnes bohužel neměli co nabídnout. Ve třetí to oživil Římal, kterému se extrémně dařilo. Je veliká škoda, že jsme v koncovce nedokázali proměnit žádný setbol, utkání by pak určitě bylo ještě zajímavé," litoval brněnský kouč Ondřej Marek.

Čtvrtfinále play-off volejbalové extraligy mužů - 1. zápasy: České Budějovice - Ústí nad Labem 3:0 (9, 17, 19) Nejvíce bodů: Šotola 17, Fila 13, Ondrovič 6 - Kramar 14, V. Bartůněk 6, Vodvárka 4. Karlovarsko - Brno 3:0 (16, 19, 32) Nejvíce bodů: Rejlek 20, Zmrhal 13, Treial 10 - Římal 16, Hrazdira 6, Klapal a Handlíř po 4. Kladno - Příbram 3:0 (19, 22, 18) Nejvíce bodů: Gromadowski 18, Hýský 12, Sobotka 10 - Rychecký 11, Pantič a Böhm po 8. Liberec - Ostrava 3:1 (20, -22, 20, 16) Nejvíce bodů: Indra 14, T. Kriško 12, Galabov 11 - Šmídl 15, Janků 13, David 6.

