Kouč házenkářek Bašný: Dánky jsme mohli dostat pod tlak

22. 3. 2018 06:30, autor: ČT sport

Neproměňování vyložených šancí označil trenér českých házenkářek Jan Bašný za jeden z hlavních důvodů domácí porážky s Dánskem v kvalifikaci mistrovství Evropy. Favorizovaný hostující celek odrazil v úvodu druhé půle český nápor a po vítězství 26:21 si ve skupině udržel stoprocentní úspěšnost.

autor: Dalibor Glück, zdroj: ČTK Jan Bašný

Bašnému se nelíbil začátek utkání, po němž domácí tým prohrával 1:5. "Bohužel jsme špatně začali. To už začíná být naše specialita. Pak jsme se do zápasu zase dostali, minus jedna v poločase (14:15) a dalších deset minut bylo dobrých. Když odskočily, už si to pohlídaly," uvedl Bašný.

Na začátku druhé půle Iveta Luzumová vyrovnala, ale do vedení se český tým nedostal. "Za stavu 15:15 jsme neproměnili dvě vyložené šance, mohli jsme je dostat pod tlak. To se nám bohužel nepodařilo. Když se dostaly na rozdíl dvou tří branek, už to bylo těžké," řekl kouč.

Dánky v minulosti házené dominovaly, i nyní patří ke světové špičce, třebaže od roku 2013 už žádnou medaili nepřidaly. Na předloňském Euru byly čtvrté, tehdy v posledním vzájemném duelu porazily český tým po obratu v druhé půli 33:29.

Druhý poločas jim vyšel také v Plzni. "Dostávali jsme se do střeleckých šancí, ale nedávali jsme je. K tomu se přidaly i nějaké chyby v obraně a to takový tým trestá," konstatoval Bašný.

S hrou českých reprezentantek v defenzivě spokojený nebyl. "Bohužel obrana, kterou jsme si připravili, nefungovala. Proto jsme se museli vrátit k jiné obraně. To, s čím jsme je chtěli dostat pod tlak, na to jsme neměli dost rychlosti a agresivity, takže jsme pak dostávali branky snáz než v zasunuté obraně," dodal.

