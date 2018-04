Semifinále play-off florbalistů

Boleslav znovu zdolala Spartu, Vítkovice získaly první bod na hřišti Chodova

1. 4. 2018 17:59, autor: ČT sport

Už druhou výhru si na své konto připsali florbalisté Mladé Boleslavi, kteří i ve druhém semifinálovém střetnutí porazili Spartu. Tentokrát uspěli v poměru 5:3 a celou sérii vedou 2:0. Souboj mezi Chodovem a Vítkovicemi měl na programu teprve první utkání a lépe z něj vyšli hosté, kteří přestřelku ovládli 6:5.

zdroj: Flickr/ceskyflorbal Utkání Chodov - Vítkovice

Hráči Mladé Boleslavi, kteří v sobotu zvítězili 5:2, rozhodli o dalším triumfu už v první třetině. Po 66 vteřinách sice prohrávali, ale následně otočili skóre na 4:1 Curney, Tomáš Chroust, Tadeáš Chroust a Bína. Před polovinou zápasu ještě zvýšil Curney a za hostující celek z hlavního města už jen korigovali Marvánek s Bartošem.

"Byl to mnohem vyrovnanější zápas než včera. Po dobře zvládnuté první třetině jsme Spartě nechávali prostor ve hře s míčkem, čehož naštěstí nevyužila. Nebýt z naší strany skvěle zvládnutého oslabení a následně perfektní kontroly hry s míčkem, mohl soupeř vyrovnat," řekl trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera.

"Dnes jsme si náš standardní výpadek nechali jen na první třetinu, ale za to skoro celou. Druhou a třetí se nám dařilo přenést na hřiště momenty, které si kreslíme a říkáme si o nich. Bohužel na výhru v Mladé Boleslavi nestačí odehrát kvalitně pouze dvě třetiny," uvedl kouč Pražanů Ondřej Kašpárek.

Vítkovice v zápase plném zvratů prohrávaly 0:2, pak vedly 3:2, musely znovu dohánět manko za stavu 3:4, ale pak strhly vedení na 6:4 a už vítězství nepustily. Dvěma góly pomohl Ostravanům k úspěchu Lukáš Hájek, gól a dvě asistence si připsal Adam Delong.

"Byl to hodně ubojovaný zápas. Z naší strany to bylo slušné do obrany, ale do útoku umíme hrát lépe. Zítra jdeme od nuly a ještě s větším úsilím," prohlásil trenér Vítkovic Pavel Brus.

"Bylo to kvalitní utkání, která se od této série čekají. K úspěchu nám chyběl větší tlak do branky. Zítra v tomto směru přidáme a věřím, že to bude hlavní krok k vyrovnání série," řekl kouč David Podhráský.

Semifinále play-off superligy florbalistů: 2. zápas: Mladá Boleslav - Sparta Praha 5:3 (4:1, 1:1, 0:1) Branky: 9. a 29. Curney, 12. Tomáš Chroust, 16. Tadeáš Chroust, 20. J. Bína - 2. Časar, 38. Marvánek, 50. Bartoš. Stav série: 2:0. 1. zápas: Chodov - 1. SC Vítkovice 5:6 (2:2, 1:1, 2:3) Branky: 9. Kašovský, 10. Strachota, 40. Tyl, 44. Sýkora, 59. Ondrušek - 50. a 55. Hájek, 15. Hubálek, 20. Delong, 33. Gál, 58. Bräuer. Stav série: 0:1.

