Golden State vyzráli na Cleveland podruhé, Curry trefil rekordních devět trojek

4. 6. 2018 08:05, autor: ČT sport

Basketbalisté Golden State ve druhém finálovém utkání NBA zdolali Cleveland 122:103 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Tahoun Warriors Stephen Curry nastřílel v nedělním duelu devět trojek, což je nový historický rekord finálových bojů.

zdroj: ČTK/AP/Marcio Jose Sanchez Utkání Golden State - Cleveland

Golden State si připsali třináctou výhru v bojích o titul v NBA proti Clevelandu za poslední čtyři roky, ale teprve při tomto posledním úspěchu sveřenci trenéra Stevea Kerra ani jednou v průběhu zápasu neprohrávali.

První čtvrtinu vyhráli domácí 32:28 a ve druhé části odskočili až na poločasový třináctibodový rozdíl. Cavaliers vyhráli třetí čtvrtinu o tři body, ale poslední dvanáctiminutovka znovu patřila domácím. Clevelandské snahy o odpor definitivně zchladil Curry necelých osm minut před koncem za stavu 100:89.

Po přebrání míče ho velmi důsledně bránil o hlavu vyšší Kevin Love a vytlačil ho daleko za tříbodovou čáru. Curry málem ztratil míč při driblinku, ale situaci zvládl a v poslední sekundě útoku poslal na koš dalekonosnou velmi nestylovou střelu, která našla svůj cíl. Curry tak zaznamenal sedmou trojku v zápase a Cavs už se poté nepřiblížili ani na jednociferný rozdíl.

Curry ještě přidal dvě dalekonosné střely a s devíti úspěšnými trojkami překonal rekord Raye Allena za nejvíc trefených trojek ve finálovém utkání. "Není to tak, že byste se ráno vzbudili a řekli si, jo, dneska nastřílím devět trojek a udělám rekord. Šlo především o to odehrát zápas dobře. Ale byl to mimořádný večer a doufám, že se ještě něco mimořádného stane a získáme další dvě výhry," uvedl Curry.

Celkově byl Curry nejlepším střelcem svého týmu s 33 body, Kevin Durant přidal 26 bodů, když proměnil deset ze 14 pokusů z pole. Klay Thompson přidal 20 bodů (střelba 8/13), Javal McGee ani jednou neminul a šest pokusů přetavil ve 12 bodů a náhradník Shaun Livingston se dostal na 10 bodů také při stoprocentní střelbě 5/5.

Clevelandu nestačil další velmi dobrý výkon LeBrona Jamese, který atakoval triple double s 29 body, 13 asistencemi a devíti doskoky. Love jej podpořil 22 body a 10 doskoky. Ve dvouciferných číslech byli ještě George Hill s 15 body a jedenáctibodový Tristan Thompson. Smutný hrdina prvního finále J. R. Smith zůstal na pěti bodech. James už ve finále NBA nastřílel 1327 bodů a dostal se na druhé místo v historickém pořadí finálových střelců před Kareema Abdula-Jabbara. Na prvního Jerryho Westa ztrácí 352 bodů.

Finále se nyní přesouvá z Kalifornie do Clevelandu, kde se třetí utkání odehraje ve středu. V historii vedlo ve finále 33 týmů 2:0 na zápasy, jen čtyřikrát takový celek nepřetavil tento náskok v titul. Naposledy takto selhali právě Golden State proti Clevelandu před dvěma lety. "Musíme jim to pořád znepříjemňovat. To, že jedeme domů, neznamená, že si můžeme oddechnout," uvedl James, jenž ve dvou finálových duelech nastřílel cekem 80 bodů.

Finále play-off NBA - 2. zápas: Golden State - Cleveland 122:103 (32:28, 59:46, 90:80) Nejvíce bodů: Curry 33, Durant 26, K. Thompson 20, McGee 12, Livingston 10 - James 29, Love 22, Hill 15, T. Thompson 11. Stav série: 2:0.

