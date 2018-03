NBA

James sází body jistě a pravidelně. Vyrovnal jedinečný Jordanův rekord

29. 3. 2018 09:30, autor: ČT sport

LeBron James vyrovnal rekord Michaela Jordana v počtu zápasů za sebou s alespoň deseti nastřílenými body. Ve středu odehrál 866. takové utkání. Finalistům posledních tří ročníků z Clevelandu pomohl James 41 body, 10 doskoky a osmi asistencemi k výhře 118:105 nad Charlotte, jejímž vlastníkem je právě Jordan. Víc než devět bodů nastřílel v každém utkání od června 2007.

zdroj: Reuters LeBron James skóruje

"Jak jsem to dokázal, to neumím říct," culil se třiatřicetiletý basketbalista. "Kdykoliv jsem spojován s takovými velikány, a v případě Michaela zřejmě s nejlepším hráčem všech dob, je to jen další důkaz toho, že musím být vděčný za to, co jsem schopen předvádět," dodal James.

Do historie se zapsal i rozehrávač Hornets Kemba Walker, protože se stal klubovým rekordmanem v počtu nastřílených bodů. Clevelandu jich dal 21, za svého působení v Charlotte od draftu v roce 2011 má sedmadvacetiletý hráč na kontě 9841 bodů a o dva překonal Della Curryho.

Klubové maximum překonal také Karl-Anthony Towns z Minnesoty, který se zaskvěl 56 body v utkání s Atlantou. Přidal i 15 doskoků a byl strůjcem důležitého vítězství v boji o play-off 126:114. Protože Utah ztratil v koncovce domácí zápas (94:97) s Bostonem, poté co trojkou 0,3 sekundy před klaksonem rozhodl Jaylen Brown, posunula se Minnesota před Jazz na sedmé místo v Západní konferenci.

Philadelphia porazila 118:110 newyorské Knicks a slaví osmé vítězství za sebou. Zápas nedohrála největší hvězda Sixers Joel Embiid. Mladý pivot inkasoval v úvodu druhé čtvrtiny od spoluhráče úder ramenem do hlavy, dlouho se nesbíral, pak odešel do šatny a na palubovku už se nevrátil. Podle zpráv z klubu se nepotvrdilo podezření na otřes mozku.

Výsledky NBA Charlotte - Cleveland 105:118, LA Lakers - Dallas 103:93, Memphis - Portland 108:103, Minnesota - Atlanta 126:114, Orlando - Brooklyn 104:111, Philadelphia - New York 118:101, Phoenix - LA Clippers 99:111, Utah - Boston 94:97.

