ŽIVĚ: Svitavy – Děčín

NBL

27. 3. 2018 17:51, autor: ČT sport

V 8. nadstavbovém kole NBL Svitavy hostí Děčín. Duel je to důležitý především pro hostující Severočechy, kteří si vítězstvím potřebují přiblížit třetí místo před play-off. K tomu by jim pak "stačilo" vyhrát na palubovce Opavy a doma porazit Pardubice. Formu na to basketbalisté z Děčína mají, v posledních 12 zápasech se z vítězství radovali devětkrát. Svitavští Tuři se naopak trápí v koncovce a z osmi zápasů vyhráli jediný. Přímý přenos vysílá web ctsport.cz.