Pardubice si těsnou výhrou zajistily druhou pozici, Ústí vybojovalo play-off

27. 3. 2018 17:51, autor: ČT sport

Už dvě kola před koncem nadstavbové části je jasné, kdo skončí v tabulce druhý. Po výhře 84:81 nad posledním týmem skupiny A1 Olomouckem jsou tím týmem basketbalisté Pardubic, kteří mají dvoubodový náskok před Opavou. Ta podle očekávání prohrála s mistrovským Nymburkem 73:110, a pro případ bodové rovnosti mají Východočeši oproti Slezanům lepší vzájemnou bilanci.

autor: Kolařík Stanislav, zdroj: ČTK Pardubický Jiří Welsch

Pardubičtí se v Olomouci o výsledek strachovali, přestože ještě v závěru třetí čtvrtiny vedli o 26 bodů (77:51). Od té doby ale inkasovali šest trojek a dovolili Hanákům snížit v poslední minutě na dvoubodový rozdíl (81:83). I přes dvacetibodový debakl v posledním hracím období ale výhru uhájili, poté co Michal Křemen netrefil potenciální vyrovnávací trojku.

V týmu Olomoucka předvedl Charles Mitchell 17 bodů a 15 doskoků, Jan Močnik k 13 bodům přidal 16 asistencí a rekordem sezony potvrdil pozici nejlepšího nahrávače NBL. V dresu vítězů dosáhl na double double kapitán Radek Nečas za 10 bodů a 10 doskoků, nejlepším střelcem byl s 16 body Kamil Švrdlík.

Ve skupině A2 si vedoucí Ústí nad Labem zajistilo postup do play-off vítězstvím 86:73 nad Ostravou, Ladislav Pecka k tomu přispěl 23 body. V jednobodovém závěsu se za Severočechy udržel USK Praha po vydřené výhře 85:84 po prodloužení v Brně.

Hosté v zápase ztratili sedmnáctibodový náskok a v nastavení o pět bodů prohrávali. V reálné hře o konečné sedmé místo, jehož majitel nebude muset hrát s mistrovským Nymburkem, je udržel košem dvě sekundy před koncem Jan Křivánek. Spoluhráč Devon Bookert byl s 29 body včetně osmi v prodloužení nejlepším střelcem zápasu.

Na rozdíl od Ostravy udržel šance na vyřazovací boje Kolín, který zejména díky 34 bodům a 14 doskokům Leeho Skinnera porazil poslední Jindřichův Hradec 86:73. V příštím kole se Středočeši utkají právě s USK, na který ztrácí jen bod.

Basketbalisté Děčína potřebovali porazit Svitavy, aby si udrželi reálnou šanci na třetí místo pro play-off. Zápas však vůbec nezvládli. Domácí Tury táhli hlavně Američané Garret Kerr a v obraně Brenton Petway.

Oba týmy zůstávají v sezoně ve vzájemných soubojích na vlastní palubovce neporaženy. "Byl to pátý zápas a vždy jsme si ubránili vlastní kurt. Oni taky. Mohlo by to být výhodou. Tady to nebude lehké vzít body," zhodnotil svitavský Jiří Jelínek.

"Bylo tam spousta mezer v obraně. Nechali jsme Svitavy najíždět samy do koše. V jedné čtvrtině z toho měli dvoutaktové cvičení. Pokud tohle nebudeme zastavovat, tak nevím, co s nimi budeme dělat ve čtvrtfinále," uvedl Tomáš Pomikálek, s dvanácti body nejproduktivnější hráč Děčína.

Výsledky 8. kola nadstavby basketbalové ligy mužů: Skupina A1: Svitavy - Děčín 86:66 (22:13, 42:28, 70:40) Nejvíce bodů: Teplý 17, Smithson 13, Kerr a Petway po 10 - Pomikálek, P. Houška a Kroutil po 12. Olomoucko - Pardubice 81:84 (16:29, 32:55, 55:77) Nejvíce bodů: Mitchell 17, Křemen a Močnik po 13, Fuller 11 - Švrdlík 16, Kohout 15, Kent 11, Nečas a Spearman po 10. Nymburk - Opava 110:73 (26:29, 63:40, 85:51) Nejvíce bodů: Peterka 22, Vyoral 19, Kříž a Barac po 16, Davis 14 - Kvapil 14, Klečka 13, Bukovjan 10. Skupina A2: Kolín - Jindřichův Hradec 94:77 (21:17, 43:44, 70:53) Nejvíce bodů: Skinner 34, Šafarčík 13, Bakič 12, Machač 10 - Petrič 24, Stegbauer 14, Bašta 12, Sinadinovič-Stojilkovič 10. Ústí nad Labem - Ostrava 86:73 (16:11, 36:30, 58:49) Nejvíce bodů: Pecka 23, Šmíd 19, Svejcar 12 - Payne 14, Stojačič a Canada po 13, Woods 11.

