Pardubičtí basketbalisté zdolali Opavu o bod a jsou druzí

21. 3. 2018 20:51, autor: ČT sport

Pardubičtí basketbalisté vyhráli nejtěsnějším rozdílem zápas s Opavou o druhé místo v ligové tabulce. V dramatickém závěru rozhodly dva trestné hody Jacksona Kenta, následná trojka opavského Jakuba Šiřiny už znamenala jen snížení na konečných 93:92 pro domácí mužstvo.

zdroj: ČTK/Kolařík Stanislav Pardubický basketbalista Dušan Pandula

Čtyři střelci v utkání překonali dvacetibodovou hranici, nejlepším z nich byl autor 23 pardubických bodů Brandon Spearman. Hosté přitom začali mnohem lépe a úvodní čtvrtinu vyhráli 37:22.

Také Děčín zvítězil nad Olomouckem jen o bod. "Kluci určitě zaslouží pochvalu za obranu. Náš plán byl udržet soupeře na osmdesáti bodech, ale nakonec to bylo šedesát osm, což byl základ naší výhry," řekl trenér Děčína Pavel Budínský.

Zápas Svitav s vedoucím Nymburkem byl vyrovnaný jen do poločasu. Favorit pak rychle smazal pětibodovou ztrátu a nakonec zvítězil jednoznačně 108:81.

Ve skupině A2 vyhrál USK Praha nad posledním Jindřichovým Hradcem 68:44 a má stejnou bilanci jako Kolín, s nímž bojuje o druhé postupové místo. Středočeši ztratili v Ústí nad Labem devatenáctibodový náskok a po trojce Michala Šotnara v poslední sekundě podlehli 78:81.

Pražané přitom přetlačili Jindřichův Hradec až po změně stran, v poločase ještě vedli hosté. "V prvním poločase jsme měli problém s koncentrací, soupeř toho využil. V druhém poločase jsme hráli mnohem koncentrovaněji, s energií a přidali jsme i rychlost. Blížilo se to k tomu, jak bychom chtěli hrát. Pokračujeme v boji o play off. Věřím hráčům, že to zvládneme," řekl trenér USK Chris Chugaz.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 6. kolo nadstavby: Skupina A1: Olomoucko - Děčín 68:69 (23:14, 38:37, 52:50)

Nejvíce bodů: Mitchell 20, Křemen 13, Močnik 11 - Halada 17, Grunt 13, Pomikálek 10. Pardubice - Opava 93:92 (22:37, 51:52, 77:68)

Nejvíce bodů: Spearman 23, Kent 22, Pandula 15, Kohout 14 - Klečka 22, Gniadek 21, Šiřina 19. Skupina A2: USK Praha - Jindřichův Hradec 68:44 (12:9, 23:24, 46:33)

Nejvíce bodů: Raines 14, Madsen a Tůma po 10 - Petric 18, Rhymes a Stegbauer po 9. Ústí nad Labem - Kolín 81:78 (10:22, 28:46, 51:54)

Nejvíce bodů: Šteffel 20, Robinson 14, Šotnar a Votroubek po 12, Šmíd 11 - Šafarčík 18, Skinner 17, Machač 16, Vocetka 11.

