Basketbalisté Portlandu přehráli Cleveland a vítěznou šňůru protáhli na jedenáct utkání

16. 3. 2018 09:37, autor: ČT sport

Basketbalisté Portlandu porazili Cleveland 113:105 a vítěznou sérii v NBA prodloužili už na jedenáct zápasů. Hostům, jejichž tým trápila velká marodka, nepomohlo ani 35 bodů LeBrona Jamese. Podesáté v řadě zvítězilo Toronto, které porazilo Indianu 106:99.

Utkání Portland - Cleveland

C. J. McCollum nastřílel v dresu Portlandu 29 bodů, Damian Lillard k 24 bodům přidal devět asistencí. Naděje hostů držel James, který nasbíral i 14 doskoků, šest asistencí, tři bloky a dva zisky, na rozjeté soupeře to ale nestačilo. Portland si další výhrou upevnil třetí místo v Západní konferenci. Cleveland zůstal na východě čtvrtý, ale na záda mu dýchají Washington s Tomášem Satoranským a Philadelphia.

V čele Východní konference s jistotou postupu do play-off je Toronto, které na hřišti Indiany ještě ve třetí čtvrtině prohrávalo o deset bodů. DeMar DeRozan ale ve druhé půli nastřílel šestnáct ze svých 24 bodů a dirigoval obrat. Jonas Valančiunas přispěl ke čtvrteční výhře 16 body a 17 doskoky, Pacers nakonec nestačilo ani 22 bodů Darrena Collisona.

Důležitou výhru v boji o postup do play-off vybojovalo San Antonio, které přehrálo New Orleans 98:93 a drží osmé místo v Západní konferenci. Spurs vedl s 25 body LaMarcus Aldridge, Dejounte Murray přidal 18 bodů a 12 doskoků. V dresu Pelicans, kteří do zápasu nastoupili jen několik hodin po úmrtí majitele Toma Bensona, nastřílel 24 bodů Jrue Holiday.

Hráči Philadelphie zvítězili na palubovce New York Knicks 118:110, když v poslední čtvrtině smazali osmibodové manko. Sixers se mohli opřít o 29 bodů a deset doskoků Joela Embiida, 21 bodů a 12 doskoků přidal Dario Šarič. Osmý triple double v sezoně zaznamenal nováček Ben Simmons, jenž k 13 bodům připojil deset doskoků a 12 asistencí.

Osmý triple double v ročníku si připsal i Nikola Jokič, který přispěl 23 body, 12 doskoky a deseti asistencemi k výhře Denveru nad Detroitem 120:113. Jamal Murray vedl Nuggets s 26 body, Will Barton přidal o tři body méně. V dresu Pistons se Blake Griffin dostal na 26 bodů a devět asistencí, náhradník Dwight Buycks nastřílel 22 bodů a Andre Drummond zaznamenal 21 bodů a 17 doskoků.

Charlotte Hornets přehráli Atlantu a Nicolas Batum rovněž přispěl k výhře dvouciferným zápisem ve třech kategoriích. Francouzský hráč nasbíral deset bodů, deset doskoků a 16 asistencí. Dwight Howard zazářil s 33 body a 12 doskoky.

Výsledky NBA: Atlanta - Charlotte 117:129, Denver - Detroit 120:113, Houston - LA Clippers 101:96, Indiana - Toronto 99:106, Memphis - Chicago 110:111, New York - Philadelphia 110:118, Portland - Cleveland 113:105, San Antonio - New Orleans 98:93, Utah - Phoenix 116:88.

