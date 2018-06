Kvalifikace ME

Házenkářky zvládly remízové drama a postupují do Francie

3. 6. 2018 18:56, autor: ČT sport

Zápas o všechno hrály házenkářky se Slovinkami, ale nakonec na evropský šampionát do Francie po dramatické remíze 30:30 postoupily oba týmy. Reprezentace se dostala na třetí velký turnaj po sobě. Předloni obsadily na evropském šampionátu desáté místo a vloni v prosinci na mistrovství světa skončily nečekaně na osmé příčce.

autor: Ondřej Hájek, zdroj: ČTK Radost českých házenkářek

O českých soupeřkách na prosincovém mistrovství ve Francii rozhodne los 12. června v Paříži.

Od léta 2010, kdy trenér Jan Bašný převzal národní mužstvo, s ním uspěl v pěti z osmi kvalifikací - ve dvou ze čtyř světových a ve třech ze čtyř evropských. Před jeho příchodem k týmu přitom ženský reprezentační celek startoval na velké akci naposledy v roce 2004.

"Tenhle postup byl určitě nejtěžší. Je velice cenný ze dvou důvodů. Troufám si tvrdit, že tahle skupina byla ze všech nejtěžší. A druhá věc, já jsem hrozně spokojený, že jsme tímhle postupem zakončili v podstatě nejlepší sezonu určitě za posledních deset let. Vynikající výsledek a hra na mistrovství světa, postup na mistrovství Evropy..., co k tomu dodat," řekl spokojený Bašný.

Češky měly před posledním zápasem kvalifikace jednobodový náskok před třetím Slovinskem, takže jim stačila remíza. Hostující tým vstřelil první dvě branky, ale od té doby v první půli kralovaly domácí hráčky, které okamžitě srovnaly a pak postupně navyšovaly skóre.

Ve 12. minutě Hrbková upravila na 7:4 a za stavu 10:7 si slovinský trenér vzal oddychový čas. Češky tím ale nerozhodil. Hru režírovala nejlepší hráčka bundesligy Luzumová, mezi tyčemi se dařilo Satrapové a při dvou sedmičkách se blýskla její gólmanská kolegyně Kudláčková. Necelé tři minuty před pauzou Adámková zvýšila už na 16:11 a domácí tým šel do šaten s nadějným pětibrankovým vedením.

V úvodu druhé půle ale hrál český celek dvě oslabení a Slovinky se šňůrou tří gólů přiblížily. V 41. minutě dokonce kanonýrka Grosová snížila na rozdíl jedné trefy a začalo drama.

Češky pak několika góly podržela Luzumová, ale domácím se následně přestalo dařit v útoku a Stanková v 54. minutě srovnala na 27:27. Od té doby se oba týmy přetahovaly o každý gól, Slovinky však ani jednou nezískaly postupové vedení.

Stanková vyrovnala v poslední minutě na 30:30 a český kouč si vzal 16 sekund před koncem oddychový čas. Jeho svěřenkyně už zbytek duelu dohrály na soupeřově polovině a udržely potřebnou remízu, která nakonec stačila k postupu na šampionát i Slovinkám, coby nejlepšímu týmu z třetích míst.

"Nervy to byly. Odehráli jsme fantastický první poločas a já jsem se obával, že v druhé půli nebudeme schopni takhle vynikající výkon zopakovat. Naopak Slovinky se v druhé půli zvedly, začaly hrát rychleji a to nám vadilo. Holky to nějakou vůlí a bojovností uhrály," řekl Bašný.

"Věděly jsme od začátku, že nám i jim stačí remíza k postupu, ale samozřejmě jsme na to nehrály. Chtěly jsme vyhrát a získat doma dva body. To se nepodařilo, ale jedeme na Euro, tak máme všichni radost. Ta remíza mě ale mrzí kvůli našemu klubovému trenérovi, který vede reprezentaci Rakouska a kvůli naší remíze nepostoupil," uvedla Luzumová

Česko - Slovinsko 30:30 (17:12) Sestava a branky Česka: Satrapová, Kudláčková - Galušková, Ryšánková 1, Konečná, Salčáková, Maňáková 2, Kvášová 2, Kordovská 4, Hrbková 5, Luzumová 9, Adámková 2, Marčíková, Šetelíková, Zachová, Malá 5. Nejvíce branek Slovinska: Grosová, Stanková a Zuličová po 6, Korenová 5. Rozhodčí: Alpaidzeová, Berezkinová (obě Rus.). Sedmimetrové hody: 4/4 - 6/4. Vyloučení: 3:4. Diváci: 1100.

