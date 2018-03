INTERLIGA HÁZENKÁŘEK

Souboj českého a slovenského mistra ovládl Most a pojistil si vedení v tabulce

29. 3. 2018 21:19, autor: ČT sport

Byl to zápas, na který se upírala velká pozornost – na jedné straně české mistryně, na druhé ty slovenské. Lépe ze šlágru 23. kola interligy nakonec vyšly házenkářky Mostu, které porazily Michalovce 34:29. Díky výhře v souboji českých a slovenských mistryň si Baník pojistil vedení v tabulce.

autor: Hájek Ondřej, zdroj: ČTK Dominika Zachová z Mostu

Mostu vyšel úvod utkání, po necelé desetiminutovce vedl o šest gólů a Michalovcům se nedařilo překonat brankářku Müllnerovou. Poločas "Černí andělé" vyhráli 15:11, ale po přestávce se Iuventě málem podařilo srovnat. Michalovce se přiblížily až na rozdíl jedné branky, ale víc už české šampionky nedovolily a uštědřily bývalému suverénovi interligy pátou porážku v sezoně.

Dvanácti brankami se na straně domácích blýskla Szarková, deset gólů vstřelila hostující kapitánka Wollingerová. "Věděli jsme, že máme obrovskou šanci uspět, protože Michalovce jsou momentálně zranitelné, ačkoli ani my nejsme kompletní. Věděli jsme, že před domácím publikem s naší hrou a obrovským tlakem jsme schopní utkání ustát. Důležité bylo jen, abychom to vydrželi, a to se nám povedlo," uvedl trenér Mostu Peter Dávid.

Baník vede tabulku o čtyři body před pražskou Slavií, jež dnes i díky jedenácti trefám Galuškové porazila 27:23 Olomouc. Michalovce jsou třetí s odstupem dalších tří bodů a stejně jako Slavia mají oproti Mostu zápas k dobru.

Interliga házenkářek - 23. kolo: Slavia Praha - Olomouc 27:23 (10:12) Nejvíce branek: Galušková 11/2, Šetelíková 7, Kvášová 3 - Fryčáková 5, Gajdošíková 4, Salčáková a Hurychová po 3. Most - Michalovce 34:29 (15:11) Nejvíce branek: Szarková 12/3, Kovářová 7, Zachová 4 - Wollingerová 10, Rebičová 6. Poruba - Písek 30:17 (13:8) Nejvíce branek: Desortová 7/1, Rechtorisová a Revajová po 5, Polášková 5/1 - Hauserová 5/2, Michková a Součková po 3. Prešov - Trenčín 31:16 (13:10).

