Liga amerického fotbalu se rozrostla na sedm týmů, sezonu otevře pražské derby

1. 4. 2018 06:03, autor: ČT sport

Hned na úvod své 25. sezony nabídne česká liga amerického fotbalu hlavní šlágr mezi dvěma největšími favority na účast ve finále. Prague Lions se utkají na stadionu Viktorie Žižkov v tzv. Bitters Kickoff s obhájcem titulu Prague Black Panthers. Přímý přenos sledujte od 13:50 na ČT sport a webu ctsport.cz.

Liga se rozšířila ze šesti na sedm účastníků. Původně se mělo hrát s osmi celky, ale finalista z let 2014 a 2015 Příbram Bobcats zažádal o přeřazení až do třetí ligy a náhradu se nepovedlo najít.

"Nabízeli jsme to těm, co na to měli sportovně. Klade to ale zvýšené nároky zejména na finance a po zralé úvaze oslovených jsme dostali zamítavý postoj," řekl předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza.

Soutěže se letos nezúčastní ani slovenská Trnava. Naopak třemi nováčky jsou Plzeň Patriots a brněnské celky Alligators a Sígrs, které nabídnou další derby.

Sezona potrvá do 24. června, přičemž každý tým sehraje 10 zápasů. Následovat bude play-off pro čtyři nejlepší celky, které vyvrcholí Czech Bowlem 14. července na stadionu ve Vítkovicích.

zdroj: Libor Vočadlo Utkání Ostrava Steelers - Prague Black Panthers

Do finále tak budou chtít stejně jako loni ostravští Steelers. "Samozřejmě chceme být zpět v Czech Bowlu, kdo by nechtěl. Chceme získat titul, kvůli tomu tady jsme," prohlásil americký trenér Garrett Griffeth, který byl vyhlášen nejlepším obráncem minulé sezony.

Nejlepšího hráče minulého ročníku mají Black Panthers v Janu Dundáčkovi, který byl zvolen hráčem roku pošesté. Pod jeho vedením se pokusí zaútočit na šestý titul v řadě a celkově devatenáctý, pokud se sečtou i tituly Panthers a Black Hawks, jejichž spojením klub vznikl.

"Poctivě se připravujeme už od července, máme za sebou tvrdou fyzickou přípravu. Naše zahraniční posily i kouč jsou tu už od ledna, takže se připravujeme hodně dlouho společně a jdeme do sezony s tím, že chceme vyhrát všechny zápasy," řekl Zbyněk Kysilka z ofenzivní lajny Black Panthers.

autor: Doležal Michal, zdroj: ČTK Prague Lions a Prague Black Panthers bojují v Czech Bowlu

Kromě Ostravy se jim cestu za titulem pokusí zatarasit i Lions, kteří po loňské nevydařené sezoně výrazně posílili a touží po pátém titulu, prvním od roku 2006. Především se jim vrátil do sestavy urostlý americký obránce James Brooks, který by měl opět patřit mezi hvězdy soutěže. Nový je také americký quarterback Zach Bartlow, jehož vzorem je hvězda NFL Russell Wilson.

"Návrat Jamese Brookse je pro nás obrovská posila. Náš cíl je dostat se do finále a není důvod tomu nevěřit. Na tréninku to vypadá výborně a uvidíme, jak to půjde v zápasech," řekl running back Lukáš Růžek a jeho slova potvrzuje i trenér Quentin Jones. "Máme za sebou skvělou přípravu a jsem si jistý, že letos budeme v Czech Bowlu," prohlásil sebevědomě.

autor: Jakub Hřib, zdroj: ČLAF Vítězná radost pardubických Stallions

O play-off chtějí usilovat i Pardubice Stallions, přestože jim Sígrs vyfoukli loňskou oporu Michaela Lindseyho. Nahradit se ho pokusí jiný Američan Chris Forcier, který má za sebou i přípravné kempy v NFL.

Změnu doznal i český národní tým, který nově povede německý trenér Sebastian Fandert, jenž v letech 2014 a 2015 došel s Příbramí až do finále ligy. Na podzim ho s týmem čeká přípravný Pohár tří národů se Slovenskem a Maďarskem.

