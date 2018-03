KVALIFIKACE ME

Házenkářky hrály vyrovnanou partii, nakonec na Dánky nestačily

21. 3. 2018 16:53, autor: ČT sport

České házenkářky v kvalifikaci mistrovství Evropy poprvé prohrály. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného v Plzni podlehly 21:26 favorizovaným Dánkám, které si v čele skupiny udržely stoprocentní úspěšnost. V sobotu je v Aarhusu na programu odveta.



zdroj: ČTK/AP Utkání ČR - Dánsko

Domácí hráčky si udržovaly šanci na bodový zisk zhruba do 40. minuty, pak jim soupeřky začaly ve skóre nezadržitelně unikat. "Měli jsme na to je porazit, ale když se v druhém poločase lámal chleba, neproměnili jsme několik šancí. Možná by je to víc nalomilo, pak už to bylo těžké," řekl Bašný. "Těžko jsme se prosazovali, z dálky jsme nebyli nebezpeční, naopak Dánky nám dávaly relativně lehké góly z protiútoků," dodal.

České reprezentantky hrály první zápas od prosincového světového šampionátu, na němž obsadily historické osmé místo. I po porážce zůstaly v tabulce kvalifikační skupiny na postupovém druhém místě.

Na evropský šampionát v příštím roce do Francie se dostane i nejlepší celek z třetích pozic. Po odvetě v Dánsku české hráčky zakončí kvalifikaci na přelomu května a června zápasy na Islandu a doma se Slovinskem.

Začátek plzeňského utkání domácímu výběru nevyšel. První gól dala Adámková až v sedmé minutě za stavu 0:3, dánský náskok pak vzrostl až na čtyři branky. Postupně ale Češky zjistily, jak proti pohyblivé, ale nezvykle zatažené obraně soupeřek hrát, ke snížení na 4:5 jim pomohla i přesilovka nebo snadný gól Knedlíkové do opuštěné branky.

České házenkářky se pak až do konce první půle marně snažily vyrovnat. Seveřanky pokaždé utekly z nejtěsnějšího vedení na rozdíl dvou nebo tří gólů, a když už bylo nejhůř, zasáhla brankářka Toftová. Po trefě Knedlíkové z pravého křídla skončil poločas 14:15.

Luzumová: Asi nám došly síly

Nerozhodný stav zařídila až Luzumová, která v první půli sedmimetrový hod neproměnila, ale reparát krátce po změně stran suverénně zvládla. Hostující tým to však nijak nevyvedlo z míry, následné vyloučení Luzumové dokázal potrestat dvěma góly a posléze zvýšil až na 21:16.

Pak už snahu domácích hráček o snížení hatila i střelecká smůla. Luzumová trefila ze sedmičky břevno, pak sama na brankovišti zamířila do tyče. Dánsko, někdejší hegemon světové házené s triumfy z olympijských her, MS i ME, tak v Plzni v poklidu dokráčelo k dalším dvěma kvalifikačním bodům.

Podle Luzumové se s 21 góly vyhrát nedalo. "Šance jsme si vypracovaly, ale musíme je proměňovat, my jsme ztroskotaly na gólmance. Proti jejich agresivní obraně nám asi i došly síly. Mohlo to být vyrovnané, takhle to bohužel nestačilo," řekla.

ČR - Dánsko 21:26 (14:15) Sestava a branky ČR: Satrapová, Müllnerová - Adámková 5, Hrbková 5, Luzumová 5, Knedlíková 3, Kordovská 3, Šetelíková, Zachová, Malá, Salčáková, Ryšánková, Marčíková, Maňáková, Kolářová, Šustková. Nejvíce branek Dánska: S. Jörgensenová 6, Iversenová, Hansenová a Nielsenová po 3. Rozhodčí: I. Covalciuc, A. Covalciuc (oba Mold.). Sedmimetrové hody: 6/4 - 7/5. Vyloučení: 2:6. ČK: 48. Tranborgová (Dán.). Diváci: 850.

