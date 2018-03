NBA

Trenér mi teď víc věří, říká Satoranský. A po návratu Walla by mohli hrát spolu

Velikost textu:

19. 3. 2018 20:30, autor: ČT sport

Jak se změní role Tomáše Satoranského po návratu kapitána basketbalistů Washingtonu Johna Walla do NBA po zranění? To je otázka, na niž se snažil najít odpověď český basketbalista, jenž při neúčasti největší hvězdy týmu táhl Washington na rozehrávce. Jako jednu z možností vidí, že bude na hřišti společně s Wallem i druhou hvězdou týmu Bradleym Bealem.

autor: Evan Habeeb, zdroj: USA Today Sports Tomáš Satoranský

"Nemohu čekat, že budu mít stejné zatížení jako teď, až se John vrátí. Mám už ale menší náznaky, jak by to mohlo vypadat. Z těch tréninků, kde se John objevil, se zdá, že bychom mohli hrát vedle sebe," řekl s tím, že by se posunul na křídlo.

"Myslím, že by nám to dalo nové možnosti, protože bychom mohli mít na hřišti najednou všechny tvůrce hry. Uvidíme, jestli to v play-off využijeme. Ale vnímám, že mi trenér teď věří mnohem víc," dodal. Wall už po operaci kolena začíná trénovat a ještě před play-off by měl začít hrát. "Každý den přidává víc a víc zátěže. Vypadá velmi dobře," řekl Satoranský.

Český reprezentant dokázal hlavní hvězdu týmu zastoupit. Od Wallova zranění hraje v průměru 30 minut, má průměr 11,3 bodu na zápas, čtyři doskoky a šest asistencí. To jsou podobná čísla, jako mají třeba španělská hvězda Utahu Ricky Rubio, Elfrid Payton, pětka předloňského draftu Kris Dunn nebo v Dallasu oceňovaný nováček Dennis Smith junior. V zámoří proto začali spekulovat, zda Wizards se Satoranským na rozehrávce nejsou lepší než s Wallem…

Satoranský je proti. "Samozřejmě je naprostá blbost, že bychom bez Johna byli lepší. Je to spíš nafouknuté, že se Johnovi v poslední době kvůli tomu kolenu nedařilo. A když jsme o něj přišli, tak jsme se semkli. Ale v posledních zápasech je vidět, jak nám chybí jeho agresivita a rychlost, která otevírá prostor pro ostatní. V play-off ho budeme hodně potřebovat, tam je to o hvězdách," řekl Satoranský.

Povedlo se mu ale na mužstvo přenést svou filozofii, že hlavní je tým. "Já jsem z Evropy zvyklý, že nejdůležitější je pomáhat týmu k vítězství, a nekoukám na své statistiky. Mě víc těší, když hra vypadá dobře a daří se všem na hřišti. Body neřeším, raději vytvářím pozice pro spoluhráče," popsal svůj pohled odchovanec USK Praha.

"Bez Johna jsme začali hrát jinak, hodně jsme se pohybovali bez míče, trochu jsme pozměnili styl, což mohlo překvapit soupeře. Teď už si na to ale zvykli, jsou na nás agresivnější a snaží se nás líp bránit. Ale my v tom budeme chtít pokračovat, protože to přináší úspěch a dělají to i ty nejlepší týmy v NBA," dodal.

NBA si všímá i přesné střelby českého rozehrávače. V jednu chvíli byl dokonce nejúspěšnějším „trojkařem“. Také má v poslední době téměř 90procentní úspěšnost při střelbě rovnou po přihrávce bez driblinku.

"Snažím se víc číst obrany. Tím, že hraju hodně minut, se nemusím do ničeho cpát, počkám si na svou šanci a jsem agresivnější v momentech, kdy se mi daří. Někdy se v NBA vyplatí být sobečtější, ale pro mě je to boj vzhledem k tomu, v čem jsem vyrůstal v Evropě," vysvětlil, proč se do střelby nepouští častěji jako v únorovém duelu s Chicagem, kdy 25 body vytvořil nový český rekord.

Ačkoli si svými výkony řekl o lepší podmínky pro vyjednávání o nové smlouvě, až mu za rok ta nováčkovská skončí, nyní se tím nezabývá. "Je ještě brzo to řešit. Teď to vypadá, že budu pokračovat další sezonu ve Washingtonu, a nic jiného neřeším," prohlásil.

Soustředí se hlavně na to, aby pomohl Wizards k úspěchu, a sní o účasti ve finále NBA. "Teď chceme především udržet výhodu domácího prostředí pro play-off a v prvním kole se vyhnout Clevelandu, protože LeBron James v prvním kole neprohrál snad osm let a v play-off se z něj stane ještě lepší hráč. Pak se uvidí," řekl.

"Na Západě to vidím, že do finále postoupí Golden State po sedmém zápase s Houstonem. A doufám, že se tam s nimi potkáme my a že vyhrajeme. Každopádně play-off bude mnohem napínavější než poslední roky a já sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Myslím, že se mají fanoušci na co těšit," dodal Satoranský.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet: