Portland s Houstonem válí dál, Westbrook si zapsal další triple double

19. 3. 2018 10:19, autor: ČT sport

Dostali se do výborné formy a zatím zpomalovat neplánují. Basketbalisté Portlandu zvítězili v NBA na hřišti Los Angeles Clippers 122:109 a připsali si třináctou výhru v řadě. Ve vítězném tažení pokračuje i nejlepší tým ligy Houston, který zdolal domácí Minnesotu 129:120 a vyhrál jednadvacáté z posledních 22 utkání.

autor: Michael Owen Baker, zdroj: ČTK/AP/ Slavící basketbalisté Portlandu

Trail Blazers nesešli z vítězné cesty ani při prvním výjezdu po pěti domácích zápasech, a to zásluhou hráčů základní pětky. Všichni nastříleli mezi 16 a 23 body. Damian Lillard byl z nich nejlepší, ačkoliv se pro sebe atypicky odhodlal jen ke 13 střelám, po 21 bodech dali C. J. McCollum a Maurice Harkless.

"Dřív jsem se snažil to brát na sebe, nebo C.J. to zkoušel. Teď se ale můžeme opřít každý o každého. Máme hráče schopné skvěle střílet, bránit, získávat míče, trefovat šestky. Funguje to a věříme si čím dál víc," řekl Lillard.

V domácím týmu náhradník Lou Williams nastřílel 30 bodů. Clippers jsou po třetí porážce v řadě v nabité Západní konferenci až desátí.

Houston měl proti Minnesotě dokonce sedm hráčů s dvouciferným bodovým příspěvkem. James Harden hosty vedl s 34 body a 12 asistencemi, Chris Paul předvedl 18 bodů, 9 asistencí a 8 doskoků. V dresu Timberwolves zaujal rozehrávač Jeff Teague s 23 body a 11 asistencemi, Andrew Wiggins dal 21 bodů a Karl-Anthony Towns k 20 bodům připojil 18 doskoků.

Minnesota se propadla na osmé místo v Západní konferenci, stejně jako Timberwolves mají 40 výher také Utah a San Antonio a nově i New Orleans po vítězství nad oslabeným Bostonem 108:89. Anthony Davis byl strůjcem úspěchu s 34 body a 11 doskoky.

Pošesté za sebou zvítězili hráči Oklahomy, kteří v dramatickém zápase přehráli domácí Toronto 132:125. Russell Westbrook opět ovládl statistiky a s 37 body, 14 asistencemi a 13 doskoky si připsal pátý triple double v řadě. Domácí byli hodně nespokojeni s výkonem rozhodčích a v poslední minutě dostali dvě technické chyby rovnající se vyloučení DeMar DeRozan a Serge Ibaka a do šaten byl vykázán i trenér Dwane Casey. Už předtím se vyfauloval Kyle Lowry.

Výsledky NBA: LA Clippers - Portland 109:122, Minnesota - Houston 120:129, New Orleans - Boston 108:89, Toronto - Oklahoma City 125:132.

