Desetizápasový blok před šampionátem odstartují hokejisté proti Švýcarsku

4. 4. 2018 06:00, autor: ČT sport

Přípravu před mistrovstvím světa zahájí česká reprezentace dvěma zápasy proti Švýcarsku. Na zimním stadionu v Příbrami povede národní tým z pozice kapitána Michal Řepík, v brance se prostřídá duo Dominik Furch - Patrik Bartošák. Přímý přenos utkání Česko - Švýcarsko sledujte od 16:50 na ČT sport a webu ctsport.cz, čtvrteční odvetu od 17:00 exkluzivně na webu ctsport.cz.

autor: Deml Ondřej, zdroj: ČTK Kouč Josef Jandač na tréninku hokejové reprezentace

"Chceme vidět kluky v mezinárodní konfrontaci, ať už jde o nováčky nebo ty, které jsme tu delší dobu neměli. Tým je hodně omlazený, takže jsme v této konkurenci zvědaví, jak to zvládnou. Zároveň chceme pokračovat v herních a systémových věcech, které jsme tady nastavili, aby se nám ve hře objevovaly," řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Od Švýcarů očekává jako obvykle v posledních letech, během nichž českou reprezentaci několikrát hodně potrápili, tuhý vzdor. "Hrají nepříjemný a hodně bruslivý hokej. I proto si myslíme, že to bude dobrá konfrontace. Je možné, že se třeba objeví trošku nesehranost, protože tato sestava spolu bude hrát poprvé," pokračoval Kalous.

Přinejmenším v prvním střetnutí si ještě odpočinou zkušení útočníci Roman Červenka a Michal Birner, olympionici z Pchjongčchangu, kteří odehráli poslední sezonu za švýcarský tým Fribourg-Gottéron a k národnímu týmu se připojili v neděli až právě v Příbrami.

"Úvodní zápas odehrajeme na osm beků, pro druhý zvažujeme, že bychom ho odehráli na šest obránců - odchytat by ho měl Bartošák," nastínil Kalous. "Máme vytipované vazby, které by mohly fungovat a na které bychom chtěli navázat, ale uvidíme, jak si to všechno sedne. Zatím nemá cenu předbíhat, protože budeme zkoušet a uvidíme také, jak nahlas si o místo řeknou mladí hráči," doplnil Kalous.

Reprezentačním benjamínkům se otevírá čím dál více možností k účasti na šampionátu, neboť se trenérům množí omluvenky. Dalším zraněným je útočník Jiří Sekáč z Kazaně. "Situace bohužel odpovídá faktu, že je mistrovství světa na konci sezony. U spousty hráčů zranění skutečně jsou, u dalších, jako například u Honzy Kováře, je znát vyčerpání a únava, což je pochopitelné. Omluvenky přichází, to je standardní stav. Je otázkou, kolik jich nakonec bude u hráčů, o které máme zájem," konstatoval Kalous.

"Že už nám vypadlo hodně hráčů z olympijského týmu, to je prostě realita. Bohužel to tak je, ale nelze s tím nic dělat. Svou roli mohlo sehrát i to, že sezona má dva velké vrcholy, navíc po olympiádě následovalo play-off a veskrze u všech kluků jde o klíčové hráče ve svých týmech, kde jsou enormně vytěžovaní," upozornil Kalous. "Uvidíme také, jak se bude vyvíjet situace v zámoří, to má na starosti Jirka Fischer," dodal.

Do Příbrami se hokejová reprezentace vrací po dlouhé době. V dubnu 2001 hrála ve středočeském městě s hornickou historií právě proti Švýcarům a utkání v rámci přípravy na MS vyhrála 5:3. Druhý reprezentační start si tehdy připsal útočník Tomáš Plekanec, jenž v současnosti obléká v NHL dres Toronta Maple Leafs.

Předpokládaná sestava Česka: Furch (Bartošák) - Mozík, Vitásek, Klok, Polášek, T. Pavelka, Hrbas, Pyrochta, J. Galvas - Nestrašil, R. Hanzl, Stránský - Řepík, Horák, Kousal - Orsava, A. Musil, D. Šťastný - Kaut, Tomášek, Ordoš.

