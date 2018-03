REPREZENTACE

Liberecká infiltrace národního týmu. Připojili se Pyrochta a Ordoš

29. 3. 2018 16:05, autor: ČT sport

K hokejové reprezentaci se už i na tréninku ve Sportovní hale připojili liberečtí mladíci, jednadvacetiletý obránce Filip Pyrochta a jeho vrstevník, debutující útočník Jan Ordoš. Trenér Josef Jandač bude ještě řešit případné zapojení do přípravy ze strany soukmenovce libereckých hráčů, zadáka Ladislava Šmída, který bojuje s problémy s krkem, a dalšího spoluhráče Michala Bulíře.

autor: Ondřej Deml, zdroj: ČTK Trénink české hokejové reprezentace

"Laďa Šmíd se omluvil. Má ještě problémy s krkem, dohrával na kapačkách. Play-off dokončil, ale pro mistrovství světa to není," řekl novinářům Jandač.

Dvaatřicetiletý Šmíd měl s krkem dlouhodobé problémy na konci angažmá v Calgary a vynechal kvůli nim i celou sezonu 2016/17. V dresu Liberce zvládl celý ročník a v reprezentaci nastoupil účastník dvou světových šampionátů a olympijských her v Soči v roce 2014 do dvou zápasů na listopadovém Turnaji Karjaly.

Současný kádr by tak mohl rozšířit před duely se Švýcarskem, které se budou hrát v Příbrami, zatím jen Bulíř, který čeká na výsledky vyšetření. "Odpoledne zavolá, buď bude moci hrát, nebo ne," uvedl Jandač, který na dnešním tréninku přivítal z Liberce obránce Filipa Pyrochtu a útočníka Jana Ordoše.

"Je to paráda a já jsem příjemně překvapený. Takhle po tom play-off si ještě zatrénovat s klukama a zahrát si nějaké zápasy, to je super a já jsem za to strašně moc rád. Nečekal jsem to... I když jsem tajně doufal, byl to takový můj sen," řekl Pyrochta, i když by byl radši, kdyby jeho splnění přišlo o něco později a mohl ještě válet za Liberec.

Účast v Dánsku by byla paradoxem s ohledem na jeho podzimní přeřazení do Benátek. "Přišel takový trenérský tah od Filipa Pešána, který se povedl - dostal jsem výhružný palec nahoru za defenzivní činnosti, opakoval mi to měsíc v kuse, možná i dva. Furt jsem se nechtěl ponaučit, tak přišel takovýhle trest. Pak už jsem si na to dával větší pozor a dostal zpátky důvěru ze začátku sezony. Začalo se mi pak hrát parádně, s klukama se nám začalo dařit a nakonec ta sezona byla super," pochvaloval si Pyrochta.

"Ani nevím, co jsem si o sobě myslel. Domníval jsem se asi, že se to nějak přejde, ale už to fakt hořelo. Nelze hrát prostě jen dopředu. Ale když jsem se zlepšil a začalo se mi dařit, zase vám naroste sebevědomí a hraje se pak parádně," konstatoval Pyrochta.

Chyběl naopak forvard Jakub Orsava. "Má trošku problémy s kolenem, ale byl na vyšetření a nemělo by to být nic vážného," vysvětlil Jandač absenci hráče Mladé Boleslavi.

Český tým dnes zakončil první týden přípravy v pražské Tipsport Aréně, kde začal s tréninkem v pondělí. V neděli se znovu sejde v Příbrami. Tam se z celkem 25 dosud nominovaných zapojí nově také útočníci Roman Červenka s Michalem Birnerem z Fribourgu. Obránce Michal Jordán dorazí až 9. dubna. Češi budou hrát první duely Euro Hockey Challenge se Švýcarskem v Příbrami 4. a 5. dubna.

