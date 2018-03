Děda by byl na mě pyšný, říká další reprezentant z rodiny Musilů

26. 3. 2018 20:00, autor: ČT sport

Pozvánka do reprezentace na narozeniny? Přesně to se stalo dalšímu členovi hokejového klanu Musilů. Jedenadvacetiletý Adam Musil si užívá povolání do národního týmu, čímž navázal na bratra Davida, který se v podobné situaci ocitl loni. Ten tehdy debutoval v české reprezentaci.

autor: Krumphanzl Michal, zdroj: ČTK Adam Musil

Člen slavného hokejového rodu otevřeně přiznal, že ho myšlenky na variantu, že si právě na něho vzpomenou trenéři reprezentace, vůbec nenapadly. "Popravdě jsem o reprezentaci vůbec nepřemýšlel. V Kanadě jsem se soustředil jen na klub. Byl jsem v šoku, když to vyšlo, celá rodina za mě byla ráda," řekl Musil na srazu reprezentace v Praze.

Od agenta se před týdnem doslechl, že jeho jméno je ve hře. "Potom mě s pozvánkou zkontaktoval Jiří Fischer," jmenoval Musil bývalého zadáka, který se chystá nově přebrat pozici generálního manažera národního mužstva. "Říkal mi, co ode mě očekává. A já chci ukázat, co ve mně je," prohlásil Musil odhodlaně.

"Moc si té šance vážím, je pro mě čest být v mužstvu s takovými hráči. Dám do toho všechno. Vím totiž, že když se nepředvedu teď, další pozvánku už nemusím dostat. A chci udělat všechno pro to, abych se dostal až na mistrovství světa," doplnil Musil, jenž patří v NHL St. Louis Blues, ale slavnou ligu ještě neokusil a celý ročník strávil v AHL v San Antoniu.

Vše do sebe navíc zapadlo tak, že sraz vyšel na den přesně na jeho narozeninový den. "Narozeniny sice moc neslavím, ale pozvánka do reprezentace je určitě dobrý dárek," pousmál se Musil. "Je zvláštní, že to takhle vyšlo. Je mi jednadvacet, už i v Americe jsem ode dneška dospělý. S mamkou jsme si jen ráno zašli na snídani, bylo to fajn," uvedl Musil.

Reprezentační zkušeností napodobí otce Františka Musila, ale i slavného dědu Jaroslava Holíka, prastrýce Jiřího Holíka či strýce Bobbyho Holíka. A jen těžko se může ubránit porovnání s bratrem Davidem, který v současnosti obléká dres Třince, ale před rokem prožil tu samou cestu, když se dočkal pozvánky z AHL. A zažil i přípravu na MS.

"Jsem rád, že rod Holíků pokračuje. Jméno Musil přináší určitě i větší tlak a já ho pociťoval už odmalička. Ale už to tak neberu, protože jsem si na to zvykl. Doufám, že si někdy v reprezentaci zahraju i s bráchou. Bylo by to výborný. Ale musíme makat. S bráchou jsem o tom ještě nemluvil, ale je určitě rád, včera mi pogratuloval a určitě se na tohle téma pobavíme," podotkl Musil.

Do srovnání se starším sourozencem, který má být tím klidnějším, se mu příliš nechtělo. Ale rád zavzpomínal na Jaroslava Holíka, jednu z legend českého hokeje. "Jsem rád, že jsem měl takového dědu, strašně moc mě toho naučil. Všechno dělám pro něj. Každý den na něj vzpomínám, každý den mi chybí. Byl by na mě strašně pyšný, když jsem teď v reprezentaci. Makám pro něj, abych se jednou dostal do NHL. Ta je snem každého hráče," řekl Musil.

Během kariéry oblékl jako kanadský rodák dres s javorovým listem na prsou. Ještě v sezoně 2014/15 se představil na Memoriálu Ivana Hlinky hráčů do 18 let ve výběru Kanady. "V Kanadě je v mládežnickém i seniorském hokeji mnohem větší konkurence. Jsem rád, že můžu reprezentovat Česko jako děda, táta nebo strejda, prostě celá moje rodina. Beru to jako velkou čest," uvedl Musil.

Ze současného kádru nominovaných se znal jen s pár hráči. "Odmalička jsem hrál s Davidem Tomáškem, s Patrikem Bartošákem jsme nastupovali v juniorce v Kanadě." Časového posunu, ale ani širšího kluziště se nijak neobává. "Dlouho jsem na evropských hřištích nehrál, tak uvidíme. Musím být připravený na všechno, dobří hráči si na jakoukoliv změnu dokážou rychle zvyknout," zdůraznil Musil.

Věří, že svůj příběh dotáhne až ke kýženému cíli na MS do Dánska. "Je jasné, že bych v týmu rád vydržel. Jinak bych sem vůbec nejel. Mistrovství světa je snem každého, kdo je v přípravě. Je správný jít do toho s tímto cílem. Je to obrovská motivace," řekl Musil.

