Před prvním srazem míří do reprezentace Pavelka, Orsava, Tomášek a Kaut

26. 3. 2018 12:06, autor: ČT sport

Nominaci hokejistů na start přípravy před mistrovstvím světa doplnili obránce Tomáš Pavelka ze Sparty a útočníci Jakub Orsava z Mladé Boleslavi a David Tomášek s debutantem Martinem Kautem z Pardubic. Kouč Josef Jandač, jehož výběr se sejde poprvé v pražské Tipsport areně, má nyní v kádru třiadvacet hráčů.

Po zařazení osmnáctiletého Kauta jsou ve výběru čtyři nováčci. Debutovat v národním týmu mohou také obránce Jakub Galvas z Olomouce a útočníci Adam Musil ze San Antonia z nižší AHL a Matěj Stránský z Čerepovce z KHL.

Kaut, který reprezentoval na přelomu roku na mistrovství světa hráčů do 20 let, má za sebou druhou sezonu v extralize v dresu Pardubic. Ve 45 zápasech včetně play-off si v ní připsal 21 bodů za 12 branek a devět asistencí.

Český tým bude trénovat v Tipsport areně do čtvrtka. Od neděle se pak přesune do Příbrami, kde sehraje ve středu 4. dubna a o den později duely Euro Hockey Challenge proti Švýcarsku. V dalším týdnu se Češi vrátí k přípravě do Prahy a pak se přesunou do Francie k dalším dvěma duelům EHCh (13. dubna v Amiens a o den později v Cergy). Následně budou Carlson Hockey Games v Pardubicích a generálkou před MS Švédské hry v Södertälje a Stockholmu (26.-29. dubna).

Šampionát v Dánsku se uskuteční od 4. do 20. května. Český tým do něj vstoupí 5. května duelem se Slovenskem, ve skupině A narazí také na Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Francii a Rakousko.

Nominace českých hokejistů na start přípravy před MS v Dánsku: Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Dominik Furch (Omsk/KHL), obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Jakub Galvas (Olomouc), Tomáš Pavelka (Sparta Praha), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL), útočníci: Martin Kaut, David Tomášek (oba Pardubice), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Jakub Orsava (Mladá Boleslav), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Horák (Podolsk/KHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL).

