V úvodní nominaci na přípravu před šampionátem je i mladý obránce Galvas

23. 3. 2018 14:05, autor: ČT sport

V prvotní devatenáctičlenné nominaci na start přípravy před květnovým světovým šampionátem v Dánsku jsou tři nováčci. Trenér Josef Jandač povolal do národního týmu obránce Jakuba Galvase z Olomouce a útočníky Adama Musila ze San Antonia z AHL a Matěje Stránského z Čerepovce z KHL.

autor: Paprskář Pavel, zdroj: ČTK Jakub Galvas

"V návaznosti na vývoj play-off mohou být některá jména v průběhu víkendu ještě doplněna. Někteří nominovaní hráči se připojí až v průběhu srazu," uvedl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

V kádru, který budou postupně doplňovat podle vývoje v ligových soutěžích další hráči, je celkem deset účastníků únorových olympijských her v Pchjongčchangu.

K postupu do semifinále turnaje pod pěti kruhy pomohli beci Michal Jordán z Chabarovsku, Vojtěch Mozík z Podolsku, Adam Polášek ze Soči a Ondřej Vitásek z Chanty-Mansijsku a útočníci Roman Červenka s Michalem Birnerem z Fribourgu, Roman Horák z Podolsku a Michal Řepík ze Sparty. V kádru byli i oba brankáři Patrik Bartošák z Vítkovic a Dominik Furch z Omsku, kteří ale do hry nezasáhli.

Osmnáctiletý Galvas, který na přelomu roku reprezentoval na mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu, má za sebou druhou extraligovou sezonu. Na kontě má v nejvyšší soutěži 87 utkání a 24 bodů za čtyři branky a 20 asistencí. V tomto ročníku nastupoval v obraně Olomouce i se svým osmatřicetiletým otcem Lukášem Galvasem, který odehrál tři zápasy za národní tým na Turnaji Karjaly v listopadu 2012 v Liberci a Turku.

Adam Musil půjde ve stopách otce Františka

O dva roky starší Adam Musil napodobí bratra Davida, který při působení v nižší zámořské AHL debutoval loni. Současný obránce Třince má na kontě nyní tři starty v reprezentaci. Jeho mladší sourozenec tak půjde rovněž ve stopách otce Františka Musila, mistra světa z roku 1985, a dědy Jaroslava Holíka, světového šampiona z roku 1972.

Adama Musila draftovalo v NHL v roce 2015 ve čtvrtém kole na 94. pozici St. Louis, s kterým má podepsaný tříletý nováčkovský kontrakt. Po čtyřletém působení v juniorské WHL v celku Red Deer hraje v této sezoně v NHL, kde si v 53 duelech připsal tři góly a osm přihrávek. Rodák z Delty reprezentoval dříve v mládežnických letech Kanadu, ale před rokem oblékl český dres na šampionátu dvacítek v Montrealu a Torontu.

Musilův otec František, bývalý hráč Minnesoty North Stars, Calgary, Ottawy či Edmontonu, sehrál v československé a české reprezentaci celkem 102 zápasů a působil u národního týmu i jako asistent. Jaroslav Holík má v národním týmu ještě o 40 utkání více, je mistrem světa z roku 1972 a jako kouč dovedl českou reprezentační dvacítku k titulům na MS 2000 a 2001.

Stránský se po návratu do Evropy dostal do reprezentace

Čtyřiadvacetiletý Stránský se loni vrátil do Evropy po sedmi letech strávených v zámoří. Vítkovický odchovanec hrál tři roky ve WHL za Saskatoon a pak se marně snažil čtyři sezony prosadit z farmy v Texasu z AHL do týmu Dallasu do NHL. Stars si jej vybrali v roce 2011 v šestém kole draftu na 165. místě. V KHL v barvách Čerepovce si připsal ve 46 duelech včetně play-off devět gólů a čtyři přihrávky.

Český tým se sejde poprvé v pondělí v pražské Tipsport Aréně, kde bude v prvním týdnu přípravy trénovat do čtvrtka. Od neděle 1. dubna se bude tým připravovat v Příbrami, kde sehraje ve středu 4. dubna a o den později duely Euro Hockey Challenge proti Švýcarsku.

V dalším týdnu se vrátí Češi na přípravu do Prahy a pak se přesunou do Francie k dalším dvěma duelům EHCh, které budou hrát v pátek 13. dubna v Amiens a o den později v Cergy. V dalším týdnu přijdou na řadu Carlson Hockey Games v Pardubicích a generálkou před šampionátem budou Švédské hry v Södertälje a Stockholmu od 26. do 29. dubna.

Světový šampionát v Dánsku se uskuteční od 4. do 20. května. Český tým do něj vstoupí 5. května duelem se Slovenskem a v dalších zápasech základní skupiny A narazí na Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Francii a Rakousko.

Nominace českých hokejistů na start přípravy před MS v Dánsku: Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Dominik Furch (Omsk/KHL), obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Jakub Galvas (Olomouc), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL), útočníci: Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Horák (Podolsk/KHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL).

