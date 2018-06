NHL

Zadina popřál Noskovi štěstí ve finále. Nyní čeká, kdo si ho vybere na draftu

Velikost textu:

5. 6. 2018 20:30, autor: ČT sport

S největší pravděpodobností se ocitne mezi první čtyřkou letošního draftu NHL. Filip Zadina je ale zatím v napětí, který z klubů po něm sáhne a na jaké pozici. Zatímco jedničkou by měl být Rasmus Dahlin ze Švédska, o dalším pořadí se vedou spory. Český forvard se tím ale netrápí a výsledkem se nechá překvapit.

Filip Zadina má za sebou tzv. Scouting Combine, který předchází samotnému draftu NHL. V něm se v různých cvičeních poměřoval s ostatními talenty. A jeho pozice se ještě více utvrdila, Zadina by měl být tažen do čtvrtého místa.

Jako první půjde na řadu Rasmus Dahlin, švédského obránce si podle všech expertů vybere Buffalo. Druhé až čtvrté místo je však zatím nejasné. Trojice útočníků Andrej Svečnikov, Brady Tkachuk a Zadina je natolik vyrovnaná, že pořadí může dopadnout jakkoliv. Carolina, která bude volit ze druhé pozice, může kalkulovat také s případnou chemií mezi Zadinou a Martinem Nečasem, kterého Hurricanes draftovali před rokem.

Přední talenti se ukázali také na finále play-off. Společně s dalšími největšími nadějemi draftu si český útočník prohlédl kabiny a zázemí arény ve Washingtonu. "Prožívám takový malý sen, asi jako vždycky se ten malej kluk chtěl podívat na finále Stanley Cupu a být na draftu, takže si myslím, že je to zatím úžasný," svěřil se Zadina.

Při této příležitosti se také setkal s krajanem Tomášem Noskem, který hraje za Vegas. "My se známe, je taky z Pardubic, tak jsem mu popřál hodně štěstí, ať vyhrajou, a uvidíme, jestli přiveze pohár do Pardubic nebo ne," uvedl Zadina.

Draft čeká osmnáctiletého Zadinu už za dva týdny. Druhý nejlepší střelec posledního šampionátu dvacítek, který nahlédl už i do seniorské reprezentace, bude jedním z nejžádanějších hráčů. Na třetí a čtvrté pozici bude vybírat Montreal a Ottawa. "Až tam budeme sedět a budeme čekat na to vyhlášení, tak to bude takové, že nevím kam půjdu, takže to bude takové překvapení," dodal.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo šest: