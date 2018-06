NHL

Washington je krok od Stanley Cupu, ke třetímu skalpu Vegas pomohl trefou Kempný

5. 6. 2018 07:53, autor: ČT sport

Hokejisty Washingtonu dělí jediná výhra od historického triumfu ve Stanleyově poháru. Capitals porazili ve čtvrtém finále doma Vegas 6:2 a vedou v sérii 3:1 na zápasy. Trefou v 54. minutě na 5:2 pomohl k vítězství český obránce Michal Kempný. Čtyřmi body za čtyři asistence zazářil nejproduktivnější hráč play-off Jevgenij Kuzněcov.

zdroj: ČTK/AP/Alex Brandon Hráči Washingtonu se radují ze vstřelené branky

Capitals rozhodli už v úvodní třetině, kterou vyhráli 3:0. Skóre otevřel v přesilové hře T. J. Oshie a prosadili se ještě Tom Wilson a Devante Smith-Pelly. Ve druhé třetině proměnil i druhou početní výhodu Capitals obránce John Carlson. Za hosty v závěrečné dvacetiminutovce nejdříve snížili na 2:4 James Neal a Reilly Smith, ale pak se prosadil Kempný a poslední slovo měl opět v přesilovce Brett Connolly.

Capitals jsou ve své 43. sezoně v NHL nejblíže k triumfu. Finále hráli jen v roce 1998 a podlehli Detroitu 0:4 na zápasy. "Je to příjemný pocit, ale ještě není hotovo. Nemyslím si, že jsme předvedli nejlepší výkon," řekl kapitán Alexandr Ovečkin, který sahá po vytouženém úspěchu.

Hosté nastoupili s jednou změnou v sestavě, když ve třetím útoku nahradil Davida Perrona Slovák Tomáš Tatar a dostal příležitost ve finálové sérii poprvé. V dresu poražených nechyběl forvard Tomáš Nosek. Na straně Capitals si vychutnal výhru na ledě vedle Kempného i útočník Jakub Vrána, zadák Jakub Jeřábek zůstal opět jen na tribuně.

Jako první zahrozil kapitán Capitals Alexandr Ovečkin, jenž zamířil do tyče. Vzápětí měli několik šancí k otevření skóre hosté. Po přihrávce Alexe Tucha z rohu tečoval puk do levé tyče Erik Haula. Neuspěl ani Jonathan Marchessault a při vyloučení Johna Carlsona před odkrytou brankou trefil levou tyč i James Neal. "V devíti z deseti případů by to pravděpodobně skončilo v brance," mrzela ho neproměněná šance.

V polovině úvodní části se při trestu Colina Millera radovali domácí. Po střele Kuzněcova doklepl kotouč Oshie. Snaha Golden Knights o vyrovnání byla marná. Na druhé straně otestoval Marca-Andrého Fleuryho po objetí branky z úhlu Vrána a v 17. minutě už domácí vedli o dvě branky. Wilson si vyměnil puk s Kuzněcovem a z mezikruží skóroval. Washington ještě 21 vteřin před první pauzou udeřil znovu. Po přihrávce Matta Niskanena od modré čáry se trefil Smith-Pelly.

Na začátku druhého dějství opět nezamířil přesně z dorážky Marchessault. Holtby držel čisté konto i při dalším Carlsonově vyloučení. Ve 28. minutě byl blízko pojistky náskoku Kempný, od něhož se po rychlém brejku a pokusu Smithe-Pellyho odrazil puk před prázdnou brankou vedle. Vzápětí pomohla Washingtonu opět tyč po nahození Braydena McNabba od modré čáry a neuspěl ani z dorážky Carpenter. Skóre se neměnilo ani v další přesilovce Vegas při Wilsonově pobytu na trestné lavici.

Capitals naopak i další početní výhodu proměnili. Při Nealově vyloučení našel Kuzněcov na levém kruhu Carlsona, který zamířil přesně k protější tyči. Na začátku závěrečné části se Golden Knights ubránili při Haulově trestu a sami těžili z Kuzněcovova vyloučení. Pouhou vteřinu po jeho skončení sebral Holtbymu po Haulově přihrávce čisté konto Neal.

Potom nedotáhl únik tísněný Ovečkin a v 53. minutě ještě vykřesal naději pro hosty Smith. Capitals ale za 73 vteřin uklidnil Kempný, který při hře čtyř proti čtyřem z pravého kruhu proměnil Bäckströmovu přihrávku. Definitivní podobu výsledku dal 69 sekund před koncem v další přesilovce Connolly. "Soupeř dal šest gólů, tři z toho v přesilovkách, předvedl několik opravdu pěkných kombinací. Ale i my jsme hráli většinu zápasu tak, jak jsme chtěli," řekl kouč Vegas Gerard Gallant.

Pátý zápas se hraje v noci na pátek od 2:00 SELČ v Las Vegas. Ze stavu 1:3 se podařilo z 33 případů otočit finálovou sérii pouze jednou. Toronto Maple Leafs prohrávali v roce 1942 s Detroitem dokonce 0:3 a nakonec slavili. "Nikdo to nevzdává. Vracíme se domů, kde se nám dařilo. Musíme se teď soustředit na příští třetinu. Nemyslet moc dopředu. Musíme hrát to svoje a uvidíme, co nám to přinese," uvedl brankář Fleury.

Finále play-off NHL - 4. zápas: Washington Capitals - Vegas Golden Knights 6:2 (3:0, 1:0, 2:2) Branky a nahrávky: 10. Oshie (Kuzněcov, Bäckström), 17. T. Wilson (Kuzněcov), 20. Smith-Pelly (Niskanen, Ovečkin), 36. J. Carlson (Kuzněcov, Oshie), 54. Kempný (Bäckström, Oshie), 59. Connolly (Bäckström, Kuzněcov) - 46. Neal (Haula, C. Miller), 53. R. Smith (Marchessault, Sbisa). Rozhodčí: Sutherland, Rooney - Devorski, Amell. Vyloučení: 5:6, navíc Oshie - Engelland, Reaves všichni 10 min. Využití: 3:0. Střely na branku: 23:30. Diváci: 18 506. Hvězdy zápasu: 1. T.J. Oshie, 2. Jevgenij Kuzněcov, 3. Braden Holtby (všichni Washington). Stav série: 3:1. Washington: Holtby - J. Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik - T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin - Oshie, Bäckström, Vrána - Connolly, Eller, Burakovsky - Smith-Pelly, Beagle, Stephenson. Trenér: Barry Trotz. Vegas: Fleury - Schmidt, McNabb, S. Theodore, Engelland, Sbisa, C. Miller - R. Smith, W. Karlsson, Marchessault - Tuch, Haula, Neal - Carpenter, Eakin, Tatar - Reaves, Bellemare, Nosek. Trenér: Gerard Gallant.





