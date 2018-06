NHL

Zraněný Kuzněcov napodobil Jordana. Měl jsem pocit, že mohu být týmu prospěšný, řekl

3. 6. 2018 18:00, autor: ČT sport

Ještě před zápasem nebylo jisté, zda nastoupí do třetího duelu. Nakonec se Jevgenij Kuzněcov stal se dvěma body ústřední postavou třetího finálového duelu proti Vegas a po jeho vítězném gólu se mohl Washington radovat z výhry 3:1. Capitals tak vedou v souboji o Stanley Cup 2:1 na zápasy.

autor: Alex Brandon, zdroj: ČTK/AP Jevgenij Kuzněcov se raduje s Alexandrem Ovečkinem a Jakubem Vránou

Zatímco v předchozí bitvě nahradil obvyklé příspěvky šestadvacetiletého rodáka z Čeljabinsku dánský útočník Lars Eller a pomohl za stavu 0:1 gólem a dvěma nahrávkami k výhře 3:2, tentokrát úřadoval Kuzněcov. Jeho trefa byla dokonce vítězná a Capitals díky ní vedou 2:1 na zápasy. "Bylo to pro nás samozřejmě ohromně důležité vítězství v důležitém utkání. V sérii vedeme, ale na to musíme úplně zapomenout," řekl Kuzněcov.

Elitní centr vylepšil svou bilanci v letošních vyřazovacích bojích na 27 bodů z 22 zápasů za 12 gólů a 15 asistencí. Podle jeho slov přitom nebylo dlouho zřejmé, zda bude moci kvůli blíže nespecifikovanému zranění v horní polovině těla vůbec nastoupit.

Sestřih utkání Washington – Vegas:

"Moc jsem o tom nepřemýšlel, co bude. Jen jsem se snažil zůstat pozitivní a nemyslel na to, zda budu moci hrát. Samozřejmě jsem moc chtěl nastoupit, ale je třeba si vždy vyhodnotit, zda člověk může týmu pomoci, či nikoliv. Právě tohle je na tom to nejobtížnější," uvedl Kuzněcov.

I v jeho případě se nakonec potvrdilo, že zápasy play-off – natož ty finálové – se jen tak nevynechávají. "Ve stavu, že bych mohl hrát, jsem se cítil až dneska ráno. Probudil jsem se a cítil se přece jen trochu lépe. Měl jsem ten pocit, že mohu být týmu prospěšný. A myslím, že to dnes skutečně dobře zafungovalo," pochvaloval si Kuzněcov.

Kuzněcovův zásah:

Velkou roli podle něho hrají v takových případech i emoce. "Michael Jordan sehrál i se zraněním jeden ze svých nejlepších zápasů. Byl zraněný, ale dal 53 bodů," připomněl Kuzněcov legendárního basketbalistu. "Myslím, že něco takového zafungovalo tenhle večer v mém případě," konstatoval.

Má za to, že právě zranění může hráči v určitých chvílích pomoci, aby ze sebe vyždímal maximum. "Když jste zranění, obvykle hrajete ještě o něco lépe. Máte určitou energii navíc. I když by třeba pro vás bylo lepší sledovat zápas z hlediště a trošku více o tom přemýšlet. Je v tom ale tolik emocí...," doplnil Kuzněcov.

Při trefě na 2:0 nedlouho po polovině utkání využil přečíslení, když vzal na sebe zodpovědnost a sám zakončil. Gólman Marc-André Fleury neměl při rychle vyslané a přesné ráně pod ruku příliš šancí na úspěšný zákrok.

"Myslím, že střelba není zrovna mou silnou stránkou. Ale v této situaci, kdy jsme měli přečíslení dvou na jednoho, jsem vystřelit musel. Hledal jsem původně 'Beagse' (Jaye Beaglea). Když tam máte šanci nahrát klukovi, co hraje hodně oslabení a zablokuje spoustu střel, tu nahrávku mu chcete dát. Jenže on byl v daný moment obsazený," popsal Kuzněcov.

