Hertl proti Edmontonu dvakrát skóroval, trefil se i Faksa

Výsledky:

Toronto - Dallas 6:5 po sam. nájezdech (2:2, 0:2, 3:1 - 0:0)

Branky: 5., 46. a 51. J. van Riemsdyk, 5. Kadri, 60. Marleau, rozhodující sam. nájezd Bozak - 15. Jamie Benn, 17. Faksa, 25. Seguin, 35. Elie, 54. B. Ritchie. Střely na branku: 33:35. Diváci: 18 918. Hvězdy zápasu: 1. J. van Riemsdyk (Toronto), 2. Seguin (Dallas), 3. McElhinney (Toronto).

NY Rangers - Pittsburgh 4:3 v prodl. (0:0, 0:2, 3:1 - 1:0)

Branky: 57. a 63. Zibanejad, 49. Kreider, 55. J. Fast - 2. Rust, 3. Sheahan, 56. Hagelin. Střely na branku: 33:40. Diváci: 17 379. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Hagelin (Pittsburgh).

Anaheim - Vancouver 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 3. a 60. Montour (na druhou Kaše), 34. Chimera. Střely na branku: 37:32. Diváci: 16 561. Hvězdy zápasu: 1. Montour, 2. Chimera, 3. Gibson (všichni Anaheim).

Vegas - New Jersey 3:8 (0:2, 2:2, 0:4)

Branky: 32. a 60. Haula, 39. C. Miller - 7. a 43. Coleman, 9. Hischier, 22. Zajac, 23. Noesen, 48. Grabner, 51. Palmieri, 55. T. Hall. Střely na branku: 42:28. Diváci: 18 420. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Kinkaid, 3. T. Hall (všichni New Jersey).

Edmonton - San Jose 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 3. Caggiula, 28. Klefbom, 42. Nugent-Hopkins - 9. a 63. Hertl, 31. Couture, 50. Dillon. Střely na branku: 28:40. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Klefbom (Edmonton), 2. Couture, 3. Hertl (oba San Jose).