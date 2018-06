Hradec Králové našel náhradu za Rybára, na východ Čech přijde Maxwell

2. 6. 2018 10:15, autor: ČT sport

Hradec Králové zareagoval na odchod brankářské jedničky Patrika Rybára do zámoří a z Mladé Boleslavi přivedl sedmadvacetiletého Brandona Maxwella. Americký gólman, který podepsal roční smlouvu s opcí, by se měl ve východočeském klubu střídat s Jaroslavem Pavelkou, který dostane po loňské sezoně větší prostor.

autor: Petrášek Radek, zdroj: ČTK Brandon Maxwell

Hradec Králové sháněl náhradu po odchodu Patrika Rybára, který zamířil do Detroitu. Maxwell v brankářské dvojici doplní Jaroslava Pavelku. "Sháněli jsme gólmana, který bude ztotožněn s myšlenkou, že budeme chtít dát větší prostor Jardovi, který si o to svými výkony v loňské sezoně řekl," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Maxwell, který sám kontaktoval trenéra brankářů s tím, že by měl zájem v Hradci Králové chytat, se k týmu připojí v polovině července před zahájením přípravy na ledě. "Přivádíme zkušeného gólmana, který zná českou extraligu, což je velká výhoda. V ní má navíc odchytané tři sezony, tudíž nebude považován za cizince. To je pro nás rovněž poměrně velké plus," uvedl Kmoníček.

Účastník únorové olympiády v Pchjongčchangu Maxwell přišel do extraligy v roce 2014, kdy působil ve Vítkovicích. Poté zamířil do Pardubic, odkud se po sezoně a půl přesunul do Mladé Boleslavi. Celkem v české nejvyšší soutěži odchytal 125 zápasů s průměrem 2,52 gólu na utkání. Úspěšnost zásahů měl 91,71 procenta a připsal si 11 čistých kont.

