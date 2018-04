Ohlasy semifinále play-off extraligy

Třinecký kapitán Krajíček: Možná jsme se přece jen trošku uspokojili

4. 4. 2018 11:00, autor: ČT sport

Na vstupenku do extraligového finále si musí třinečtí hokejisté počkat minimálně do pátečního utkání v Hradci Králové. V prodloužení čtvrtého duelu ve Werk Areně totiž rozhodl o pokračování série Radek Smoleňák. Oceláři proto poprvé v semifinálové sérii prohráli. Kapitán týmu Lukáš Krajíček nehledal hlavní důvod neúspěchu ve zlepšení hry soupeře, ale ve svých řadách.

autor: Sznapka Petr, zdroj: ČTK Lukáš Krajíček (vpravo) v utkání proti Hradci Králové

"Nebyli jsme dostatečně připraveni už v úvodní třetině, od toho se odvíjel zbytek zápasu. V prvních třech duelech jsme do toho vždycky vlétli od zahajovacího buly, vytvořili si tlak, dali góly a byli jsme to schopni ubránit," vysvětlil Krajíček. "Věděli jsme, že Hradec bude kousat od začátku a že to bude těžké. Možná jsme se přece jen trošku uspokojili a bylo to jakoby pomalé. Myšlenkově. Třetinu a půl jsme se do toho dostávali," dodal.

Východočeský tým po pondělním debaklu, ve kterém inkasoval třikrát v úvodních šesti minutách, přitvrdil a mnohem lépe bránil. "Už věděli, že jde o život. V pátek to bude stejné. Napadali nás víc než během předchozích utkání. Vypořádali jsme se s tím dobře, ale nesehráli jsme kvalitně přesilovky, to byl další faktor. Musíme je zlepšit," pokračoval Krajíček.

Třinec nevyužil šest početních výhod včetně jedné ze závěru třetí třetiny a jedné v prodloužení. "Netlačili jsme se tolik do brány, nešli tolik do střel. Co hodil Cienciala v minulých zápasech na bránu, to tam skončilo, takže i střely z úhlu jsou platné. Zvlášť v play-off. Možná jsme si až moc hráli. Musíme to zjednodušit," upozornil rodák z Prostějova.

Oceláři měli přesto v prodloužení stoprocentní šanci k ukončení série, ale Daniel Rákos z nájezdu neuspěl. "Chybělo tomu trochu sebevědomí. Když ho máte, více si věříte a určité situace řešíte více v klidu. Rozhodoval jsem se mezi dvěma věcmi a nezvolil ideálně," popsal Rákos, který v letošním play-off ještě neskóroval. "Nejsem moc bodový hráč, ale i ten nebodový by měl podobné situace zakončovat lépe," doplnil.

Mountfield naopak v poslední minutě využil faktu, že brankář Šimon Hrubec nechtěl riskovat vhazování v obranné třetině Třince a rychle rozehrál. Dostal tím pod tlak Vladimíra Rotha, jehož přihrávku zachytil na útočné modré čáře Blaž Gregorc a okamžitě vypálil na branku, kde puk tečoval Smoleňák pod horní tyč.

"Kdybych puk podržel, měli by pásmo. Teď se to dobře hodnotí. Nabízelo by se podržet ho, ale už je to jedno, už to nechytím. Utápět se v tom nemá význam. Jedeme dál. Vedeme 3:1, teď je další zápas u nich a těšíme se na něj. Máme další mečbol," řekl Hrubec, který si z gólu nedělal velkou hlavu. "Jsem v pohodě. Samozřejmě jsem chtěl moc a moc vyhrát, ale to je život. To by byla nejhorší věc, kdybychom byli naštvaní a smutní," dodal s nadhledem.

