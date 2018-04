Jihlava v baráži válí a odskočila v čele, Karlovy Vary jsou zpět ve hře

4. kolo baráže o hokejovou extraligu:

HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 41. Jurčík (F. Lukeš, Hunkes), 43. Trávníček (Gerhát) - 7. Anděl (Žálčík), 9. D. Kajínek (A. Zeman, Čachotský), 46. Čachotský (D. Kajínek), 54. F. Seman. Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 4754.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Baránek, Iberer, Hunkes, Frolo, Z. Sklenička - Gerhát, J. Mikúš, J. Černý - Matoušek, Řehoř, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - M. Hanzl, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Půža, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa, Šidlík - P. Straka, Hamill, Diviš - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Rabbit, R. Hubáček, F. Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Nejsme spokojeni. Potřebovali jsme vítězství. Hosté lépe vstoupili do utkání, nám se podařilo vyrovnat, ale Jihlava poté dokázala využít přesilovou hru a má tři body."

Petr Vlk (Jihlava): "My jsme samozřejmě spokojeni, že si odvážíme tři body. Bylo to nesmírně těžké utkání. Jak psychicky, tak fyzicky. Vstoupili jsme do něj výborně, potom jsme měli drobný výpadek, ale kluci se s tím popasovali. Byli odolní, odvážní a silní. Zaslouženě jsme vyhráli."