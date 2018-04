SEMIFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Vítěz základní části z Plzně je v problémech, zajistí si Kometa mečbol?

Velikost textu:

4. 4. 2018 06:00, autor: ČT sport

Získali Prezidentský pohár a bez výraznějších problémů postoupili do semifinále play-off. Před branami finále však hokejisté Plzně už dvakrát narazili na rozjetou mašinu jménem Kometa Brno. Doma prohráli 2:3 a 1:4, což před přesunem série do moravské metropole znamená jediné. Nutnost uspět na ledě obhájce titulu, který ve vyřazovací části extraligy vyhrál už dvanáctkrát za sebou. Přímý přenos utkání Brno - Plzeň sledujte od 18:25 na webu ctsport.cz, od 19:00 také na programu ČT sport.

autor: Václav Šálek, zdroj: ČTK Utkání Kometa Brno - Plzeň

Kometa v play-off naposledy prohrála před rokem, kdy se ve čtvrtém semifinále musela sklonit před Hradcem Králové. "O sérii všichni mluví, ale pro nás není podstatná. Táhne se od loňska a za její část jsme byli odměněni. Teď před námi stojí jiná výzva. Vyhrát semifinále s Plzní a hlavně zvládnout nadcházející zápas," řekl trenér Kamil Pokorný.

Polštář dvou vítězství je pochopotelně více než slibný. "Co více si můžeme v play-off přát než začínat doma s tímto náskokem. Nyní se soustředíme na třetí utkání," pokračoval Pokorný, který si je vědom psychické náročnosti duelů před vlastními příznivci.

"Víme, že nás poženou diváci. Jejich pomoc vítáme, bude to pomyslný další hráč na ledě. Nicméně musíme hrát trpělivě. Způsobem, kterým se kluci prezentují," dodal Pokorný, jenž zdůraznil, že taktika není jen o pokynech. "Musíme k nim přidat další věci. Obrovskou obětavost, nasazení, týmovost. A také mít schopné hráče, kteří dají rozdílové góly."

V předchozích dvou zápasech dokázali Brňané měnit tempo hry, což byla mimo jiné jedna z úspěšných zbraní. "Naši hráči vědí, kdy mají zatáhnout. A také kdy do toho mají šlápnout a soupeře napadat. Je to o množství zkušeností. Všichni kluci věří způsobu hry, který produkujeme," poznamenal Pokorný.

Při bránění věnuje Kometa hodně pozornosti nejproduktivnějším hráčům Plzně v základní části, Milanu Gulašovi s Tomášem Mertlem. "Naše obrana jim nedává moc prostoru. Ale hlídáme i další hráče. Není to jen o bránění těchto dvou. Plzeň hraje týmově a mohou se prosadit i jiní, což je názorně vidět ve druhé semifinálové sérii, kdy v Třinci rozhodují členové čtvrtého útoku," dodal brněnský kouč.

Vedle dlouhodobě zraněného útočníka Martina Dočekala chyběli celku z moravské metropole v obou střetnutích na západě Čech také obránce Michal Barinka a útočník Tomáš Vincour. "Řeknu to šalamounsky. Oba byli na úterním tréninku," odpověděl Pokorný na otázku, zda budou zmínění hráči k dispozici.

Indiáni se pokusí navázat na čtvrtfinále s Olomoucí, ve kterém vyhráli oba duely venku. "Fanoušci Komety svůj tým poženou stejně tak, jako hnali naši fanoušci nás. Pevně věřím, že výsledek bude obrácený. Bohužel je to 0:2, ale my uděláme maximum pro to, abychom sérii vrátili do Plzně," prohlásil trenér Ladislav Čihák.

Velkou překážkou pro střelce vítěze základní části extraligy byl v předchozích utkáních strážce brněnské svatyně Marek Čiliak. "Kluci dělali, co měli, bylo tam hodně střelby. Musíme udělat větší provoz před brankou, reagovat na odražené puky. Soupeř ovšem mimo jiné velmi dobře blokuje naše pokusy," podotkl člen realizačního týmu Škody.

V obou kláních Plzeň prohrávala a nedokázala skóre otočit. "Věřím tomu, že když vstřelíme první gól, tak dokážeme uspět nebo odehrát solidní zápas, přestože víme, že Kometa je trpělivá a dokáže vyrovnané souboje otočit. Musíme hrát svůj hokej v útočném pásmu, kde jsme silní, a nepropadat," uvědomuje si Čihák.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo čtyři: