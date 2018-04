Smoleňák odmítl konec sezóny, na ledě Třince rozhodl v prodloužení

Semifinále play-off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. M. Kovařčík (M. Doudera) - 18. Cibulskis (Vopelka, R. Pavlík), 80. Smoleňák (Gregorc, Červený). Rozhodčí: Mrkva, Pešina - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:7, navíc Džerinš (Hradec Králové) 10 min. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 3:1.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Matyáš - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Hrňa, R. Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Hradec Králové: Rybár - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Cibulskis, Pláňek - Smoleňák, Džerinš, Červený - Jaroslav Bednář, Kukumberg, M. Látal - Vopelka, Cingel, R. Pavlík - Köhler, Dragoun, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Václav Varaďa (Třinec): "Viděli jsme vyrovnaný zápas. Byla to bitva. Dneska nám haprovaly přesilovky, a to bylo asi rozhodující, protože oslabení jsme odehráli skvěle. Mrzí nás to, třicet sekund před koncem přišel smolný gól. Situace se dala vyřešit lépe, rozhodnutí dělají hráči na ledě podle aktuální situace. Bylo to zklamání dostat v závěru takovou branku."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Asi to nebyl nejkrásnější hokej, ale ta krása spočívala v tom, že to byla velká bitva. Byl to vyrovnaný zápas. První třetinu jsme měli trošičku navrch, ale do vedení šli domácí. My jsme poměrně brzy vyrovnali, a to bylo hrozně důležité. Chtěl bych pochválit hráče, kteří hráli oslabení. Dokázali jsme je ubránit. V prodloužení to bylo o jedné chybě a nám se podařilo využít po forčekingu špatnou rozehrávku domácích a povedlo se nám dát gól. Hráčům bych chtěl poděkovat za nesmírnou bojovnost."