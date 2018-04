Kubalík dostal za faul na Haščáka dodatečný trest, druhé semifinále si nezahraje

Semifinále play-off extraligy

1. 4. 2018 11:31, autor: ČT sport

Po ostrém zákroku na Marcela Haščáka z Brna v úvodním duelu semifinálové série vynechá plzeňský útočník Tomáš Kubalík dnešní zápas proti stejnému soupeři. Sedmadvacetiletý hráč dostal od disciplinární komise dodatečný trest za to, že ve 22. minutě sekl slovenského proihráče hokejkou do rozkroku a následně byl vyloučen na pět minut a do konce utkání. Přímý přenos 2. semifinále play-off Plzeň - Kometa Brno sledujte od 17:00 na ČT sport a webu ctsport.cz.