Ohlasy semifinále play-off extraligy

Smoleňák po úvodní porážce: Nebyli jsme to my, hráli jsme jako pantátové

Velikost textu:

30. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

V pondělí slavili hokejisté Hradce Králové před vlastními příznivci postup mezi elitní kvarteto extraligy, ve čtvrtek po prvním semifinále opouštěli domácí led zklamaní - s Třincem totiž prohráli 1:4. Dle slov útočníka Radka Smoleňáka byl výkon Mountfieldu hodně nepovedený. Přímý přenos druhého utkání sledujte od 16:00 na ČT sport a webu ctsport.cz.

autor: Taneček David, zdroj: ČTK Radek Smoleňák v utkání proti Třinci

"Musíme změnit přístup. To je základ. Hráli jsme bez pohybu, jako pantátové. Nebyli jsme to my," prohlásil bývalý reprezentační kapitán.

Už samotný začátek duelu byl pro východočeský tým nepříjemný. V první minutě usedl na trestnou lavici Dominik Graňák, ve druhé skóroval David Cienciala. Hradci se tak opět nepovedl vstup do zápasu. Ve čtvrtfinále proti Liberci prohrával pětkrát ze sedmi střetnutí.

"Samozřejmě, první gól nás opařil, ale pořád tam bylo pětapadesát minut času. Byla to prostě bída. Kromě brankářů a Rádi Pavlíka tam nebyl jediný kluk, který by podal obvyklý výkon," nešetřil sebe ani spoluhráče.

Gólmani se v domácím dresu vystřídali na přelomu druhé a třetí třetiny. Patrik Rybár inkasoval třikrát, Jaroslav Pavelka ani jednou. Čtvrtý zásah totiž přidali hosté v power play do opuštěné klece.

Junior Radovan Pavlík naskočil do třetí části místo opory Petra Koukala a dal jedinou branku Mountfieldu. "Proč Kouky skončil? Bez komentáře," zachoval se Smoleňák v duchu zvyklostí play-off, kdy žádné z mužstev ani nenaznačí, jak to vypadá se zdravotním stavem hráčů.

Východočechům navíc nefungovala ani jejich klasická zbraň. V přesilovkách jsou velmi silní, jenže tentokrát neproměnili ve druhé třetině minutovou výhodu pěti proti třem a s blížícím se závěrem téměř dvouminutovou přesilovku šest na tři. Třinec měl vyloučené dva hráče, domácí odvolali z branky Pavelku, přesto nedokázali skórovat.

"Přesilovky byly špatné. Nebylo tam nic. Fakt není co komentovat. První jsme nedali, při druhé to byla křeč. Kdybychom hráli další hodinu, tak gól prostě nedáme. Nedokážu si to vysvětlit," konstatoval Smoleňák, opora první hradecké přesilovkové formace.

Podle důrazného forvarda měl na výsledek vliv především mizerný výkon "jeho" týmu. "Neřekl bych, že Třinec hrál tak dobře. My jsme byli hodně mimo, to je jednoduché," láteřil.

"Pozitivní je, že je to v sérii jen 1:0 pro Třinec, ale nebylo to úplně od startu do cíle šílené. Byly tam některé věci, na kterých se dá stavět. Nicméně jich bylo málo. To může fungovat tak na turnaji v Nové Včelnici. Ve druhém utkání musíme přijít v úplně jiné formě - a to hlavně mentální," zakončil Smoleňák.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo třicet: