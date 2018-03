ŽIVĚ: Hradec Králové – Třinec 1:3

SEMIFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

29. 3. 2018 16:57, autor: ČT sport

Čekání na semifinále vyřazovacích bojů je u konce. Boje o postup do extraligového finále začínají sérií mezi Hradcem Králové a Třincem. Oba týmy potřebovaly ve čtvrtfinále sedm utkání, aby se v play-off posunuly dál. Dobrou formu si přenesl do semifinále David Cienciala, který otevřel skóre prvního duelu a poslal Třinec do vedení. Na 2:0 zvýšil ve druhé třetině Polanský a třígólový náskok zařídil znovu Cienciala. Až ve 46. minutě snížil domácí Pavlík. Přímý přenos utkání sledujte na programu ČT sport a na webu ctsport.cz. Po skončení hokejového programu se můžete těšit na dokument Pásky z Nagana.