Nahrávač Cienciala se proměnil ve střelce a Třinec jde v semifinále do vedení

Semifinále play-off hokejové extraligy - 1. zápas:

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 46. R. Pavlík (Graňák, Zigo) - 2. Cienciala (Krajíček, Polanský), 34. Polanský (Svačina, Matyáš), 38. Cienciala (Krajíček, O. Kovařčík), 60. M. Doudera. Rozhodčí: Hribik, Lacina - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 6308. Stav série: 0:1.

Hradec Králové: Rybár (41. J. Pavelka) - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Jaroslav Bednář, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - Vopelka, Kukumberg, Zigo - od 41. navíc R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Matyáš, Linhart - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, M. Kovařčík - Kofroň. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Z naší strany to byl jednoznačně špatný zápas. Od začátku jsme měli špatný pohyb, z čehož vyplynulo i to, že jsme nehráli dobře na puku. Byla tam spousta nepřesností a ztrát kotouče. Z toho důvodu jsme si nevytvářeli gólové šance. K dokreslení všeho přispěly dvě přesilovky pět na tři. První na začátku druhé třetiny, druhá ve třetí části, kdy jsme odvolali brankáře a hráli jsme šest na tři. Nevytěžili jsme z nich nic, proto ten výsledek. Sérii jsme začali špatně, ale věřím, že se dokážeme oklepat a v pátek bude výkon diametrálně odlišný."

Václav Varaďa (Třinec): "Měli jsme výborný vstup do utkání a v průběhu první třetiny jsme velmi dobře bruslili, měli jsme dobrý pohyb. Kluci si šance, které si vytvořili, zasloužili. Přes menší výpadek v prvních pěti minutách, kdy jsme se dostali do problémů vyloučeními, jsme odehráli nejlepší druhou třetinu letošního play-off. Z toho pramenily dvě branky. Samozřejmě, ve třetí části Hradec přidal, byl postaven ke zdi. Pomohl mu brzký gól, ale myslím, že jsme si to dobře ohlídali, domácím jsme nedávali velké příležitosti na brankovištích. Hodně střel jsme zablokovali. Kluci za to vzali a ubráněnou přesilovou hrou jsme nakonec zápas překlopili na svou stranu. Velmi si ceníme prvního bodu, ale série bude ještě dlouhá."