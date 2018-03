Semifinále play-off

Semifinále extraligy startuje v Hradci, Mountfield nastoupí proti Ocelářům

29. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Po sedmizápasových thrillerech ve čtvrtfinále zahájí hokejisté Hradce Králové a Třince semifinálovou sérii. Úvodní souboj druhého a třetího týmu základní části uvidí východočeská Fortuna aréna. Zatímco Oceláři už na extraligový primát dosáhli v roce 2011, ambiciózní Mountfield na mistrovský úspěch čeká a po loňském vyřazení v semifinále otevřeně vyhlásil finále jako cíl sezony.

autor: David Taneček, zdroj: ČTK Utkání Hradec Králové - Třinec

"Jsme rádi, že jsme zvládli čtvrtfinále, bylo to hodně náročné. Série nás stála hodně sil. Jak bude vypadat ta nadcházející, to nelze předvídat. Třinec je přece jen trošku jiné mužstvo než Liberec," řekl trenér Hradce Králové Václav Sýkora.

Oceláři mají z jeho pohledu v kádru hodně technických hráčů. "I proto bych to nerad srovnával. Nechci se navíc soustředit na to, jak bude hrát soupeř, ale na to, jak budeme hrát my," zdůraznil pětašedesátiletý kouč.

Za hlavní přednost Slezanů považuje ofenzivu. "Souvisí to s tím, že mají hodně kvalitních útočníků. Jsou kreativní, dobří na puku a dokážou reagovat na situace na ledě. To se pak přenáší i do přesilovek, které budou rovněž jejich nebezpečnou zbraní," uvedl Sýkora.

Na převážně úspěšnou bilanci ve vzájemných bitvách se nijak neohlíží. "Taková bilance se úplně maže. Na nějaké dlouhodobosti výsledků se vůbec nedá stavět, zvláště v play-off. Viděli jsme to i s Libercem. Tygři dlouhodobě nevyhrávali u nás, my zase u nich a pak se to ve dvou utkáních po sobě úplně otočilo. Proto na takových šňůrách nejde vůbec nic hledat," vysvětlil zkušený stratég.

A podobné je to i v otázce výhody domácího prostředí. Sama o sobě nic nezaručuje. "Jsme pochopitelně rádi, že ji máme na své straně, ale zase bych to nebral jako nějakou zvláštní přednost," zakončil Sýkora.

"Bude platit to, co na každého. Na Plzeň, Brno, Liberec, Třinec... Jsou to takové fráze, ale je potřeba hodně střílet, clonit gólmanovi, chodit do brány. Zápasy rozhoduje nasazení a bruslení. Je jasné, že v semifinále nebude chtít skončit ani jeden tým. Třinec má své kvality. Čekám těžkou a vyrovnanou sérii," doplnil zkušený útočník Petr Koukal.

Hradec Králové patří k nejméně oblíbeným třineckým soupeřům. Za poslední tři sezony se Ocelářům povedlo v normálním čase vyhrát jedinkrát z dvanácti pokusů - loni v únoru na domácím ledě 4:1. Třikrát ještě uspěli v prodloužení a nájezdech.

"Všechny zápasy v základní části byly vyrovnané, i když proti Mountfieldu se nám dařilo malinko méně než s Brnem, které nám také hrozilo. Ale teď je to play-off, víceméně nová soutěž. Celou základní část se nám venku pravidelně sbíraly body, měli jsme nejlepší bilanci z celé extraligy. V Pardubicích se nám sice nedařilo, přesto věřím, že v Hradci znovu půjdeme za výhrou," prohlásil trenér Václav Varaďa.

Pro Oceláře je velkou nepříjemností, že kvůli zranění nemůže hrát kanonýr a tahoun Martin Růžička. I když slezský klub povahu zranění tají, jedná se spíše o delší absenci. "Jeho stav je takový, že začátek série určitě nestihne. Nyní se řeší jeho další fungování a omezení, které ho svírá. Musí podstoupit další vyšetření, poté budeme vědět víc," vysvětlil Varaďa.

Třinec postupem do semifinále setřásl ze sebe největší očekávání a další kolo play-off by proto mohl odehrát pod menším tlakem. "Asi bych tomu neříkal úleva, ale jsme šťastní, jak se sezona vyvíjí, a korunovali jsme to postupem do semifinále. Teď už se díváme dopředu. Čeká nás Hradec, ten bude mimořádně těžkým soupeřem," zakončil Varaďa.

