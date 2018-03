OHLASY BARÁŽE O EXTRALIGU

Z gólů mám radost, ale hlavně že jsme vyhráli, říká šťastný autor hattricku Straka

27. 3. 2018 21:24, autor: ČT sport

Čistým hattrickem se postaral útočník Petr Straka o podařený vstup hokejistů Jihlavy do baráže o extraligu a zařídil výhru nad Kladnem 4:0. Pětadvacetiletý plzeňský odchovanec, který má na kontě i tři starty v NHL za Philadelphii, prožil takový střelecký večer vůbec poprvé v kariéře.

zdroj: ČTK/Pavlíček Luboš Petr Straka se se spoluhráči raduje ze vstřelené branky

"Naposledy jsem dal tři góly v jednom zápase asi v juniorce. To mi bylo dvacet. Hrál jsem v Kanadě i proti šestnáctiletým klukům. V tom roce se mi dařilo, dal jsem hattricků asi šest. V play-off ani v baráži si nepamatuji, že by se mi to povedlo. Loni se mi povedl jeden zápas, kdy jsem měl asi sedm bodů, ale s hattrickem to nebylo," řekl Straka.

Po osmiletém působení v zámoří, kde hrál v juniorské QMJHL a následně v AHL, se vrátil loni v létě do Plzně. Na konci ledna ale putoval výměnou za Tomáše Kubalíka do Jihlavy, které pomáhá k záchraně. A na úspěchu s Kladnem měl výrazný podíl. Trefil se třikrát z devíti střel na branku. "Bylo tam hodně šancí. Myslím, že jsem těch gólů mohl dát i trošku víc, ale samozřejmě musím být skromný. Ten třetí byl se štěstím, takže jsem si to zase trošku vybral tam," podotkl.

"Hlavní je, že jsme vyhráli. Mám radost z těch gólů, ale kdyby je dal někdo jiný, tak ji mám úplně stejnou. Hlavně aby se nám takhle dařilo dál," uvedl Straka. Byl rád, že Dukla zvládla souboj s týmem, který má za sebou dvě vítězné série v play-off první ligy.

"Na začátku zápasu byl soupeř možná trochu bruslivější. Přece jen asi byli zvyklí na rychlejší tempo play-off, kdežto my hráli play-out, kde tempo v některých zápasech trošičku uvadalo. Kladno jsme ale nepustili do žádné větší šance a pohlídali jsme si to. Z mého pohledu byl klíčový první gól. Od druhé třetiny jsme naprosto v pohodě kontrolovali hru," pochvaloval si.

Skóre otevřel Straka v deváté minutě, kdy objel branku a nadvakrát překonal Lukáše Cikánka. "Richard Diviš napadal za bránou. Vycítil jsem šanci, že by se puk ze souboje dal získat. Šel jsem mu pomoci. Oni tam měli tři hráče, takže jsem věděl, že když mi to přihraje, budu sám před bránou. To se povedlo a jsem rád, že i když nadvakrát, tak jsem to do sítě dokázal protlačit," popsal. Ve druhé třetině zužitkoval Divišovu ideální přihrávku na pravý kruh poté, co domácí přečíslili Kladno.

"Erik de la Rose to výborně rozehrál na Richarda Diviše. Viděl jsem, že má prostor, tak jsem si hledal pozici, kam by mi mohl nahrát. Když mě našel, střílel jsem naslepo na zadní tyč, kde místo gólmani většinou mívají. Zavřel jsem oči a pustil to tam," usmíval se Straka.

Hattrick dovršil ve 44. minutě, kdy z pravého kruhu nahodil puk na Cikánka a ten jej vyrazil k Jurijovi Repemu, který jej srazil do vlastní branky. "Bylo to obrovské štěstí. Přemýšlel jsem, že se natlačím ještě do forhendu, ale viděl jsem, že mě křižuje druhý obránce, takže jsem to radši poslal před bránu, kde jsem tušil, že by se to mohlo odrazit tak, jak se to nakonec odrazilo. Štěstí, ale jsme za to všichni rádi," dodal Straka.

