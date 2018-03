1. KOLO BARÁŽE O EXTRALIGU

Baráž odstartuje duelem tradičních klubů Jihlavy s Kladnem. Ustojí Litvínov tlak?

Velikost textu:

27. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Nevyzpytatelná baráž o extraligu začíná úvodními zápasy z celkových dvanácti kol a ve hře jsou dvě postupová místa. Účast mezi extraligovou elitou hájí Jihlava s Litvínovem, na návrat do nejvyšší soutěže pomýšlí prvoligoví zástupci z Karlových Varů a Kladna. V prvním kole mají výhodu domácího prostředí týmy z extraligy, a tak se střetne Litvínov s Karlovými Vary a Kladno nastoupí na ledě Dukly. Přímý přenos utkání Jihlava – Kladno sledujte na programu ČT sport a na webu ctsport.cz od 16:50.

autor: Anne-Nicolette Vacinová, zdroj: hc-kladno.cz Utkání Dukla Jihlava - Rytíři Kladno

Přenese si Kladno formu z první ligy také do baráže?

Dukla vstupuje do baráže povzbuzena posledními dvěma výhrami ve skupině play-out nad Mladou Boleslaví a v Chomutově. "Jsem rád, že jsme tato dvě utkání zvládli, a úspěchy nám pomohou pozvednout sebevědomí před rozhodující fází sezony. Důležité bude, abychom nyní zvládli úvodní zápas proti Kladnu. Na naší straně je výhoda domácího prostředí," řekl asistent jihlavského trenéra František Zeman.

"Na tuto část soutěže se už delší dobu připravujeme. Jdeme do ní s respektem, úctou a pozitivně naladěni," uvedl útočník Dukly Richard Diviš, kterého čeká osmá baráž o extraligu v řadě. Dosud ji hrál v Ústí nad Labem, Chomutově, třikrát v Olomouci a dvakrát v Jihlavě. Ve čtyřech případech byl úspěšný.

"Zkušenosti s baráží moc neřeším. V každém utkání je naděje na úspěch padesát na padesát. Žádné prognózy neplatí, do vývoje zápasů může vstoupit spousta faktorů," dodal dvaatřicetiletý Diviš.

Kladno sestoupilo z nejvyšší soutěže v roce 2014, letos poprvé se dokázalo probojovat do baráže a Rytíři věří, že se jim podaří uspět. "Odhodlání a natěšení je stejné jako na play-off první ligy. Víme, že to bude těžké. Vyrovnané. Hráči už jsou na to ale zvyklí, tak věřím, že to bude dobré," řekl trenér Miloslav Hořava.

Zkušený kouč zažil baráž na střídačce Litvínova a uvědomuje si její náročnost. "Tyhle zkušenosti jsou ale nepřenositelné, to si musí každý zažít sám. Naší hlavní výhodou by měla být soudržnost týmu, který se na play-off semknul, a teď to bude pokračovat. Myslím ale, že to bude stejné i u ostatních," uvedl šestapadesátiletý kouč.

Rytíři vstoupí do baráže podle očekávání bez zraněného útočníka Jaromíra Jágra, který bude na střídačce pomáhat trenérům. "Nejsem unavený z průběhu zápasu, nemusím se jako naši trenéři soustředit, kdo půjde na led příští střídání. Mám čistou hlavu a jen pozoruju soupeře a nás, jak hrajeme," popsal svou roli Jágr.

Karlovy Vary čeká třetí baráž v řadě. Jak se s baráží vypořádá Litvínov?

V Litvínově věří, že jsou přes nevyzpytatelnost barážových bojů na "boj o přežití" připraveni. "Myslím, že kvalitu mužstva máme extraligovou. Ani tak moc nejde o to, proti komu budeme hrát, ale je to o tom, jak k tomu přistoupíme. A s jakou hlavou a stylem půjdeme do těch zápasů," domnívá se šéf realizačního týmu Jiří Šlégr.

Soupeře z řad prvoligistů respektuje, ale zároveň jejich sílu nepřeceňuje. "Obě ta mužstva ve WSM lize dokazovala, jak jsou silnými týmy. I když to není ta extraligová úroveň, je to ve finále úplně jedno, protože nastupujeme proti soupeřům, které musíme brát jako rovnocenné. A soustředit se na svůj výkon," prohlásil Šlégr.

Karlovy Vary dokráčely do baráže neochvějně - základní část vyhrály o osm bodů před Českými Budějovicemi, následně skvěle zvládly i play-off. Série proti Vsetínu i pražské Slavii vyhráli Západočeši v nejkratším termínu 4:0 na zápasy.

"Od léta máme před sebou jasný cíl, ale z našeho pohledu jsme teprve v polovině cesty. Teď nás čeká asi ta nejtěžší část sezony, na kterou jsme se snažili co nejlépe připravit," uvedl asistent trenéra Tomáš Mariška.

Energie se chystá na třetí baráž v řadě, na západě Čech tak dobře vědí, co je čeká. "Pojede se v podstatě non stop. Hráče jsme upozorňovali na to, co bude. Na druhou stranu poslední dvě sezony jsme baráž hráli a někteří kluci už s tím zkušenosti mají. Všichni vědí, co nás čeká, včetně realizačního týmu. Teď je jen na nás, jak dobře si s tím kolotočem dokážeme poradit," dodal Mariška.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet sedm: