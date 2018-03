BARÁŽ O EXTRALIGU

Šlégr: Hráči se musí podívat pravdě do očí, v baráži hrajeme o všechno

Velikost textu:

26. 3. 2018 17:00, autor: ČT sport

Šéf realizačního týmu hokejistů Litvínova Jiří Šlégr před startem baráže o extraligu věří, že tým je na klíčovou fázi sezony dobře připravený. Olympijský šampion z Nagana a člen prestižního Triple Gold Clubu už s Vervou nervózní bitvy o účast mezi elitou zažil v sezoně 2015/16 hned po zisku mistrovského titulu a věří, že Severočeši budou i tentokrát úspěšní.

zdroj: ČTK/Pavlíček Luboš Jiří Šlégr

"V baráži se může stát cokoliv, ale musí se tam jít především s bojovností a čistou hlavou," řekl šestačtyřicetiletý Šlégr v rozhovoru. "Rozhoduje pak individuální přístup jednotlivých hráčů. Každý z nich se musí podívat do zrcadla a pravdě do očí, aby si uvědomil, že hrajeme o všechno. Hráči musí být připravení odevzdat tam maximální možný výkon, kterého jsou schopní. Ale zároveň to celé musí být týmový výkon, protože individuálně to nevyhrajeme," zdůraznil Šlégr.

S ohledem na postavení v extraligové tabulce má Litvínov vcelku dlouho jasno o tom, že se baráži nevyhne. A měl tedy i dlouhý čas na přípravu. "Obehráli jsme hráče, které jsme potřebovali, aby měli na kontě 15 odehraných zápasů a my tak měli k dispozici dostatečně široký kádr. Měsíc a půl se snažíme pilovat obranu, s níž chceme přijít do baráže. Myslím, že kvalitu mužstva máme extraligovou. Ani tak moc nejde o to, proti komu budeme hrát, ale je to o tom, jak k tomu přistoupíme. A s jakou hlavou a stylem půjdeme do těch zápasů," uvedl Šlégr.

I z taktických důvodů dostali naposledy v pátečním utkání na ledě Mladé Boleslavi na závěr skupiny o umístění prostor mladší hráči. "Zápas se jim bohužel nepovedl," řekl Šlégr k jednoznačné porážce 2:5. "Pro hráče to ale bylo ponaučení a otevření očí, že ten hokej je třeba hrát jinak," dodal. Cítí, že na hře týmu už je patrná práce, kterou odvádí trenéři ve snaze mu vštěpit tvář.

"Když nebudu brát ty poslední dva zápasy s Chomutovem a v Mladé Boleslavi, tak si myslím, že co se týká systémových věcí, tak tam po tom měsíci a půl výsledek vidíme. Kluci už si to do hlavy uložili a ví, jak to mají hrát. Teď to jen přenést do barážových bojů a vyhrávat," přál si Šlégr. I když nepatří mezi zkušené trenéry, jeho výhodou je, kolik toho zažil jako hráč.

"Myslím, že cesta k úspěchu je hodně založena na pozitivním myšlení. Dostáváme samozřejmě spoustu otázek, jak to celé dopadne, zda se nebojíme sestupu a podobně. Když budeme ale takhle přemýšlet, tak tomu akorát půjdeme naproti. Snažíme se proto přemýšlet pozitivně, dělat vše ve prospěch mužstva a od toho se to bude celé odvíjet," konstatoval.

Tlak si nepřipouští. "V tomto ohledu jsou na tom všichni stejně. Začínáme od nuly a bude to o tom, kdo to bude chtít víc. Myslím, že naše mužstvo je v tomto ohledu připravené, několikrát jsme se o tom bavili a nechceme určitě tým dostávat pod jakýkoliv tlak. Už samotná realita, že jsme v baráži, ho v hlavě vytváří, ale myslím, že jsme schopní ho zvládnout," řekl Šlégr.

Litvínov barážovými bitvami, jež vypuknou v úterý, žije. Tým má přes nepovedenou sezonu velkou podporu svých věrných, s nimiž ještě před třemi lety slavil první mistrovský titul klubové historie. "A je to nejen v Litvínově. Kamkoliv přijedu, tak jsem se dost setkal s tím, že kdo fandí hokeji, mi říkal, ať to zachráníme, že je to pro klub s obrovskou tradicí klíčové. Což je pravda," uvedl Šlégr.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet šest: