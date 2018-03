ŽIVĚ: Třinec - Pardubice 1:0

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

25. 3. 2018 16:57, autor: ČT sport

Čtvrtfinálová série play-off extraligy mezi Třincem a Pardubicemi dospěla až do sedmého utkání, ve kterém se rozhodne o dalším semifinalistovi. Třinec v pátek nevyužil na východě Čech mečbol a Pardubice tak srovnaly stav série na 3:3. Dynamo se loni zachránilo v baráži a postup do semifinále by ještě vylepšil restart klubu, Oceláři by mezi nejlepší čtyřku postoupili znovu po třech letech. Lépe do utkání vstoupili domácí, v první minutě druhého dějství se trefil Tomáš Marcinko. Přímý přenos 7. čtvtfinále Třinec - Pardubice vysílá živě ČT sport a web ctsport.cvz