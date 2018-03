OHLASY ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF

Některé věci jsme si vyříkali a jedeme jako tým, říká po zisku mečbolu Will

Velikost textu:

22. 3. 2018 21:20, autor: ČT sport

Hokejový brankář Roman Will měl opět velkou zásluhu na výhře Liberce nad Hradcem Králové ve čtvrtfinále play-off extraligy a přiblížil Bílé Tygry k postupu do semifinále. Pětadvacetiletý gólman si v pátém utkání série, po kterém vedou Severočeši 3:2 na zápasy, připsal 30 úspěšných zákroků. Překonal jej pouze ve třetí třetině Rudolf Červený.

zdroj: ČTK/Petrášek Radek Liberecký brankář Roman Will

"Byli jsme trpěliví. I když jsme tady první dva zápasy nezvládli, tak jsme si vyříkali některé věci a jdeme jako jeden tým. Všichni jsme věřili a jsem rád, že vedeme. Odbojovali jsme to srdíčkem a zasloužili jsme si vyhrát. Zvládli jsme to týmově," řekl Will po liberecké výhře 2:1.

Severočeši svého soupeře porazili potřetí za sebou. Liberec byl v Hradci dlouho lepší, až ve třetí třetině se dostal pod výraznější tlak. "Jak už jsem říkal, hráli jsme trpělivě a šli si za tím. Neřekl bych, že jsme úplně dominovali. Měli jsme tam pasáže, kdy jsme hráli výborně, ale Hradec nás taky párkrát zamkl v pásmu. Byl to vyrovnaný zápas," uvedl Will.

Hostům hodně pomohlo, že se opět dostali do vedení. Už ve 2. minutě otevřel skóre Marek Kvapil. Liberec skóroval jako první ve všech dosavadních zápasech série. "Možná je to to, co nám chybělo na začátku sezony v zápasech venku, kdy jsme nevyhrávali. Nepadl nám tam první gól. Teď je vidět, že si věříme, a většinou dáme rychlý gól," řekl.

Za náhodu to nepovažuje. "V hokeji není nic náhoda. Když někdo věří a dělá pro to všechno, tak se mu to vrací," podotkl Will. V závěrečné dvacetiminutovce se ale Tygři dostali místy pod velký tlak, domácí však dokázali jen snížit na 1:2. "V play-off to tak je vždy. Jsem rád, že máme hráče, na které se mohu spolehnout a kteří, když už střelu nevidím, tak se ji snaží zablokovat. Navzájem si pomáháme, což je super," řekl.

Jednou z klíčových pasáží byla také téměř dvouminutová přesilovka Východočechů v polovině utkání. "Domácí měli velký tlak a my jsme to srdíčkem uhráli. Myslím si, že tento moment rozhodl. Že jsme se ubránili," uvedl odchovanec Plzně, který v Liberci působí druhou sezonu a poprvé je brankářskou jedničkou.

Svěřenci trenéra Filipa Pešána mohou sérii ukončit v sobotu doma. Will si uvědomuje, že psychická výhoda by měla být na straně jeho týmu. "Do dalšího zápasu musíme jít s pokorou, jako hrajeme celou sezonu, a věřit, že to zvládneme. Máme o výhru více, ale nic nekončí. Musíme pokračovat v tom, co děláme," dodal Will.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet dva: