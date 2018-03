Plzeňští Indiáni vyzráli na Olomouc počtvrté a jsou druhými semifinalisty

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 5. zápas:

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 8. Indrák (Stach, Jones), 19. Hollweg (Preisinger, T. Kubalík), 23. D. Kindl (Jones), 54. Moravčík (Kracík, Mertl), 57. Indrák (Kratěna, Jones). Rozhodčí: Hejduk, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 7333. Konečný stav série: 4:1.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, Stach - Kantner, Kracík, D. Kindl - T. Kubalík, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Irgl, J. Knotek, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Eberle, Matai, Laš - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Hlasy trenérů po 5. utkání čtvrtfinále play-off hokejové extraligy HC Škoda Plzeň - HC Olomouc:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Byli jsme moc rádi, že jsme urvali oba zápasy v Olomouci, i když to bylo nesmírně těžké, hlavně ten druhý. Museli jsme ale zároveň trošku krotit emoce, protože to sebevědomí se může snadno přehoupnout do pocitu, že se nemůže nic stát. Kluky jsme upozorňovali, že Olomouc do toho půjde a nemá co ztratit. Na druhou stranu jsme nechtěli, aby nás to svazovalo. Jsem rád, že jsme dobře začali, a myslím si, že celý zápas jsme byli lepším týmem, přestože Olomouc byla z protiútoků nebezpečná. Je těžké soupeře porazit čtyřikrát za sebou; celou sezonu předváděli jeho hráči velkou bojovnost, zasloužili si play off a klobouk dolů před tím, co předvedli. Líbilo se mi, jak byla série férová." ¨

Zdeněk Venera (Olomouc): "Bylo vidět, že Plzeň měla po těch dvou výhrách u nás sebevědomí. Od začátku předváděla sebevědomý výkon a zápas se vyvíjel podle představ domácích. Byla škoda, že jsme z některých šancí nedali gól, protože naše mužstvo by to zvedlo a nebylo by to tak jednoznačné. Do zápasu se ale promítlo ono sebevědomí domácích při vedení 3:1 v sérii a naopak u našich hráčů už nebylo vidět v koncovce tolik důrazu. Po olympiádě jsme sehráli o pět zápasů více a zejména v útočné fázi už to nebylo tak důrazné."