Marcinko dvěma góly vystřelil Třinci třetí výhru v sérii s Pardubicemi

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Marcinko (J. Petružálek, Krajíček), 33. M. Doudera (Dravecký, Roman Vlach), 55. Marcinko (Rákos) - 36. T. Svoboda (Dušek, J. Sýkora), 44. Rolinek. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pešina - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5054. Stav série: 3:2.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Matyáš, Linhart - Martin Růžička, Marcinko, J. Petružálek - Dravecký, Roman Vlach, Rákos - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, M. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Pardubice: Kacetl - Wishart, Cardwell, Trončinský, Čáslava, Ščotka, Mojžíš, Holland - M. Beran, Tomášek, Rolinek - P. Sýkora, Marosz, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - J. Sýkora, Dušek, T. Svoboda. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Václav Varaďa (Třinec): "Do zápasu jsme chtěli vletět a Pardubice měly obrovské problémy s naším nasazením. Kluci byli lepší po celý průběh utkání a já jsem neměl sebemenších pochyb, že dáme vítěznou branku. Jsem nesmírně rád, že kluci padali do střel, blokovali a hráli úporně. I když nás to stálo spoustu sil, velmi si ceníme třetího bodu a jedeme do Pardubic ukončit sérii."

Miloš Holaň (Pardubice): "Zdá se mi, že jsme po dvou domácích výhrách měli až moc velké sebevědomí. Za první polovinu zápasu musím být kritický na své hráče. Hráli jsme špatně, nedohrávali jsme a prohrávali souboje. Nebyli jsme ti buldoci a dostali jsme Třinec do vedení 2:0. Ale ve druhé půlce jsme podali fantastický výkon, který gradoval ve třetí třetině, kdy se nám podařilo srovnat. Měli jsme dvě tři šance, kdy jsme mohli výsledek otočit, a po takovém drobném zaváhání jsme to vítězství Třinci darovali."