Olomouc potřebuje eliminovat ofenzivní sílu Plzně, Liberec chce srovnat sérii proti Hradci

20. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Liberec si poradil v prvním domácím duelu s Hradcem Králové 4:2 a snížil stav série na 1:2. Ve hře je tak srovnání čtvrtfinále. Plzeň také dokázala dotáhnout třetí duel do vítězného konce a po výhře 4:3 dokonala dílčí obrat v sérii na 2:1. Podaří se Západočechům vyhrát na Hané před přesunem do Plzně také podruhé? Přímý přenos utkání Olomouc – Plzeň sledujte v rámci pořadu Buly hokej živě na programu ČT sport a na webu ctsport.cz od 17:00.

autor: Peřina Luděk, zdroj: ČTK Utkání Olomouc - Plzeň

Plzeň dostal do vedení v polovině úvodní třetiny nejlepší střelec dlouhodobé části Tomáš Mertl, ale už za 54 vteřin odpověděl Petr Strapáč. Ve druhém dějství získali indiánům dokonce dvoubrankový náskok Ryan Hollweg s Milanem Gulašem, ale domácí smazali ztrátu díky Zbyňku Irglovi a Davidu Ostřížkovi.

Duel rozuzlil v 52. minutě obránce Michal Moravčík, který si v utkání připsal tři body za gól a dvě asistence. "Nemáme ofenzivní sílu, abychom celý zápas soupeře tlačili. Velký vliv na zápasy má první útok Plzně. Když je na ledě, tak je vždy kolem naší branky nebezpečí. To byl i dnes ten kousek, který zápas převážil na stranu Plzně," řekl trenér Olomouce Zdeněk Venera.

Problém vidí olomoucký obránce Lukáš Galvas v tom, že pokud se dostanou hráči Olomouce pod tlak, nedostanou se rychle k vystřídání. "Několikrát nás dokázali zavřít, nedovolili rychleji vystřídat. Po minutě je potom těžké se dostat do souboje. Oni navíc dokážou hru roztáhnout po celé třetině. Je hrozně těžké bránit po minutě pobytu na ledě," podotkl Galvas.

Liberec se díky trefě Marka Kvapila v přesilové hře a gólu Jana Ordoše dostal do vedení 2:0. Ještě v první třetině sice snížil Radek Smoleňák, ale Tomáš Filippi v úvodu druhé části vrátil Bílým Tygrům dvoubrankový náskok a v 55. minutě zvýšil Kvapil svou druhou trefou v utkání na 4:1. Výsledek už jen zkorigoval Rudolf Červený.

"Je to pro nás obrovsky důležité vítězství. Kdybychom prohráli, tak už by to bylo velmi složité. Otáčet ze stavu 0:3 proti takovému týmu, jakým je Hradec, to jsme nechtěli dopustit. Dokázali jsme to zvládnout a bude se nám lépe dýchat," uvedl Kvapil, který v utkání přidal i asistenci.

Důležitým faktorem se opět ukázala disciplína. Bílí Tygři dokázali oproti utkáním na ledě soupeře zkrotit emoce a i to jim nakonec pomohlo k vítězství. "Samozřejmě, že je to stále dokola, ale disciplína je klíčem k úspěchu. Emoce k play-off patří, je to závěr sezony a hraje se o všechno," podotkl Kvapil. "Sice jsme tam měli pár oslabení, dělali jsme však maximum a povedlo se nám je ubránit. Padali jsme do střel, byli jsme obětaví, navíc nás opět v brance podržel Roman Will," doplnil.

