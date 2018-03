OHLASY ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Disciplína je klíčem k úspěchu, zítra se nám bude lépe dýchat, uvedl Kvapil

19. 3. 2018 21:36, autor: ČT sport

Byl hlavním strůjcem libereckého vítězství ve třetím čtvrtfinálovém utkání. Marek Kvapil se třemi body za dva góly a jednu přihrávku zasloužil hlavní měrou o výhru Bílých Tygrů 4:2 nad Hradcem Králové a přispěl tak ke snížení série na 1:2 na zápasy.

"Je to pro nás obrovsky důležité vítězství. Kdybychom dnes prohráli, tak už by to zítra bylo velmi složité. Otáčet ze stavu 0:3 proti takovému týmu, jakým je Hradec, to jsme nechtěli dopustit. Dnes jsme to dokázali zvládnout a zítra se nám bude lépe dýchat," řekl Kvapil po utkání.

Důležitým faktorem se opět ukázala disciplína. Bílí Tygři dokázali oproti utkáním na ledě soupeře zkrotit emoce a i to jim nakonec pomohlo k vítězství. "Samozřejmě že je to stále dokola, ale disciplína je klíčem k úspěchu. Emoce k play-off patří, je to závěr sezony a hraje se o všechno," podotkl Kvapil.

"Je však potřeba to udržet v určité míře a to se nám dnes podařilo. Byli jsme klidnější a přineslo nám to úspěch," pochvaloval si Kvapil, který se v dresu Dynama Moskva dvakrát radoval ze zisku Gagarinova poháru pro vítěze KHL. "Sice jsme tam dnes měli pár oslabení, dělali jsme však maximum a povedlo se nám je ubránit. Padali jsme do střel, byli jsme obětaví, navíc nás opět v brance podržel Roman Will," doplnil.

Extraligový šampion s Brnem z minulé sezony se v utkání trefil dvakrát a celkově už v šesti zápasech vyřazovacích bojů zaznamenal pět branek. "Samozřejmě mě to těší, že jsem týmu mohl nějakým způsobem přispět. Ty góly a body se ode mě přece jen očekávají. V play-off už je však jedno, kdo ty góly dá, to nejdůležitější je vítězství," uvedl Kvapil, kterého v roce 2005 draftovala do NHL Tampa Bay jako 163. hráče celkového pořadí, ale nejlepší hokejovou ligu světa nikdy neokusil.

Mistr světa z roku 2010 orámoval svými brankami vývoj utkání a zejména jeho první gól v přesilovce byl výstavní. "Dostal jsem tam dobrou přihrávku, prováhal jsem však příhodný moment pro střelu. Poté mi blesklo hlavou, že bych ještě přihrával, ale nakonec jsem si puk stáhl do kličky a už přede mnou zívala prázdná branka. U druhé trefy jsem měl snadnou úlohu, když jsem jen dorážel střelu Martina Bakoše, který ji cíleně odrazil o brankářův beton," popsal Kvapil.

Liberečtí si tak připsali první bod a v sérii hrané na čtyři vítězné zápasy snížili na 1:2. Další utkání je na libereckém ledě na programu v úterý a Kvapil očekává opět tuhou bitvu. "Bude to znovu velmi těžký zápas. Musíme začít tak, jak jsme dnes skončili. Věřím, že budeme opět úspěšní a srovnáme stav série na 2:2," prohlásil odhodlaně.

