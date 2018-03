ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Hradec vyzve potřetí Tygry z Liberce, Olomouc chce znovu překvapit Plzeň

19. 3. 2018 06:50, autor: ČT sport

Hokejisté Liberce budou v pondělí ve třetím čtvrtfinálovém utkání play-off extraligy doma proti Hradci Králové bojovat o první bod, který měli na soupeřově ledě dvakrát nadosah. Pokračovat bude i bitva mezi Olomoucí a Plzní, v níž je zatím stav 1:1 na zápasy. V úterý jsou pak na programu v Liberci a Olomouci čtvrtá utkání. Přímý přenos třetího čtvtfinále Liberec - Hradec Králové vysílá od 17:00 živě ČT sport a web ctsport.cz

autor: David Taneček, zdroj: ČTK Hradec Králové - Liberec

Bílí Tygři na východě Čech dvakrát prohráli, i když za soupeřem výrazně nezaostávali. Nejprve podlehli v prodloužení a další duel ztratili v závěrečných deseti minutách i kvůli gólům inkasovaným v oslabení.

"Věřím, že když budeme hrát svoji hru, jsme schopni je doma dvakrát porazit a vrátit se zpět do Hradce. Nechceme skákat, nechceme padat, nechceme nikoho mlátit. Chceme vyhrát sérii. První úkol je vyhrát první domácí zápas, druhý úkol vyhrát druhý domácí zápas," řekl trenér Liberce Filip Pešán, který po obou čtvrtfinálových duelech kritizoval soupeře, že přihrávají pády.

autor: David Taneček, zdroj: ČTK Utkání Hradec Králové - Liberec

Severočeši vědí, že musí hrát disciplinovaněji a nedat šanci Mountfieldu hrát přesilové hry. "Ve druhém zápase jsme to vydrželi tři čtvrtiny utkání, ale pak přišel směšný faul, který měl na vývoj zápasu fatální vliv," poukázal Pešán na moment z poloviny třetí třetiny, kdy byl vyloučen Jan Ordoš a domácí vyrovnali. "Souhlasím ale s tím, že musíme hrát disciplinovaněji," dodal.

Hradec Králové v základní části v Liberci dvakrát prohrál a celkem zde nezvládl už devět zápasů. "Jedeme tam s tím, že chceme vyhrát první zápas. Pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Chceme urvat alespoň jedno vítězství, ale když budou dvě, tak jedině dobře," řekl obránce Martin Pláněk. "Musíme jít postupně. Nesmíme myslet na to, že to bude 4:0, ale stát se může cokoliv. Liberec bude doma, takže bude ještě více nabuzený. Ale ty zápasy budou podobné jako u nás. Pojedeme se stejným stylem hokeje," uvedl.

Do zápasu půjdeme s touhou vyhrát, hlásí Olomouc před třetím duelem s Plzní

Olomouc se v Plzni nepodobala týmu, který si v základní části odvezl výprasky 0:10 (v září) a 0:6 (v prosinci). Po zisku prvního bodu v nájezdech se Hanáci rvali do poslední chvíle o úspěch i ve druhém utkání. Nakonec prohráli 2:4.

"Bylo by určitě špatné, kdybychom nechtěli vyhrát každý zápas, takže je jasné, že jsme chtěli uspět i v tom druhém. Ale nebereme to tak, jestli jsme měli vézt dva body, jeden, nebo žádný. Hráči se o to porvali a vyhrát může vždy jen jeden," uvedl kouč Zdeněk Venera.

"Do příštího zápasu půjdeme zase s velkou touhou vyhrát a on už to pak nakonec někdo spočítá," prohlásil Venera s úsměvem. "V prvním utkání nebyla Plzeň tolik rozehraná, ve druhém už to vypadalo jinak. Uvidíme, co přinesou ty další zápasy," doplnil Venera. Vítěz základní části Plzeň se chystá na tuhý odpor. "Myslím, že Olomouc bude hrát doma možná ještě o něco lépe než u nás. Čekáme úplně stejný a bojovný zápas, jako byly ty dva tady," řekl asistent Ladislav Čihák.

V druhém utkání už vypadal výkon Indiánů lépe než ve čtvrtek. "U některých hráčů jsme šli cestou individuálních pohovorů. Ne snad přímo v negativním slova smyslu, ale pár věcí jsme klukům ukázali individuálně a jen jsme jim k tomu řekli své. To aby si vše srovnali v hlavě a přepnuli na play off režim. Ale probrali se a začali hrát," těšilo Čiháka.

