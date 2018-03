OHLASY ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Vlévá mi to energii do žil, chválí Rolinek výkon týmu i domácí atmosféru

Velikost textu:

18. 3. 2018 21:18, autor: ČT sport

Hokejisté Pardubic dokázali potvrdit sobotní výhru a po vítězství 3:0 srovnali čtvrtfinálovou sérii s Třincem na 2:2. Oproti třetímu zápasu se žádné závěrečné drama nekonalo. Pardubice zejména ve třetí třetině favorita vůbec nepouštěly do hry a samy dvěma brankami stvrdily cenné vítězství. Dynamo vystavělo výhru na týmovém výkonu a také příspěvku střelců, od kterých se góly tolik nečekaly.

zdroj: ČTK/Taneček David Tomáš Rolinek s celým týmem děkuje fanouškům

"My jsme hráli dobře i v Třinci, ale tam jsme neproměňovali šance a nebyli tak důrazní. To, co náš tým teď ve dvou zápasech dokázal, navíc před tak skvělou kulisou, mi vlévá energii do žil. Oba zápasy byly skoro vyprodané, fanoušci si to doslova užívají. Jim ta vítězství patří," uvedl po utkání pardubický kapitán Tomáše Rolinek.

Oproti úvodním dvěma zápasům série se v Pardubicích hrálo o poznání důrazněji a nechybělo i několik šarvátek. "Ta dvě utkání v Třinci nebyla v takovém nasazení jako teď. Třetí a čtvrtý zápas byl plný soubojů a plný kontaktů, takový hokej bolí. Myslím ale, že i v tomhle jsme měli navrch. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli," pochvaloval si Rolinek.

Pardubice v play-off objevují netušené střelce. Zatímco kanonýr Petr Sýkora zatím střelecky mlčí, už čtyři branky má na kontě Matěj Beran a třikrát se během víkendu trefil Sacha Treille. "V play-off se vždycky objeví nenápadní střelci, kteří třeba celou sezonu nedávají góly, ale pak jsou strašně platní, což teď potvrzuje třeba Matěj Beran. Každý vám ale potvrdí, že je jedno, kdo ty góly dává, hlavně, že to tam padá a vyhrává se," konstatoval kapitán mistrů světa z roku 2010.

Dynamo do série vstupovalo jako papírový outsider, ale s podobnými výkony není bez šance na postup. "Myslím, že kdokoliv postoupí do play-off, tak má velkou šanci zvednout pohár. Vždycky vyhrávají jen ti nejsilnější," řekl Rolinek a pochvaloval si prodloužení čtvrtfinálové série minimálně na šest zápasů.

"Jsme rádi, že se série vrátí v pátek do Pardubic. Fanoušci si to po těch minulých sezonách užívají, ale u hráčů to takhle nejde. Jsme rádi, že hrajeme play-off, ale je tam tvrdá práce, žádné užívání, to u nás neplatí," dodal osmatřicetiletý Rolinek.





Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo devatenáct: