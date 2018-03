Kometa smetla Vítkovice 4:0 na zápasy a je prvním semifinalistou

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 35. Vincour (Haščák, J. Hruška), 46. Štencel (J. Hruška, R. Zohorna), 58. H. Zohorna (Krejčík, L. Čermák) - 14. Trška. Rozhodčí: Hodek, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:11. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:0.

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Haščák. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk, Urbanec - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Mahbod, Bartovič - Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Hlasy trenérů po čtvrtém utkání čtvrtfinále play-off hokejové extraligy HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera:

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině byla na našem týmu vidět tíha okamžiku. Neměli jsme takovou lehkost a pohyb. K tomu se přidal první inkasovaný gól. Od druhé třetiny jsme to už byli my, měli jsme obrovskou převahu znásobenou přesilovkami. Fauly soupeře jsme si vynutili tlakem a pohybem. Důležitý byl gól na 1:1. Ve třetí třetině jsme pokračovali s nastartovanými motory a dovedli zápas do zaslouženého vítězství. Jsme hrdí na kluky, jakým způsobem sérii zvládli. Nyní máme klid na přípravu, regeneraci a sledování potencionálních soupeřů."

Jakub Petr (Vítkovice): "Dnešní duel měl podobný průběh jako první dvě utkání v Ostravě. Dostali jsme se do šancí a získali jednobrankové vedení. Stejně jako v přecházejících zápasech jsme ale nebyli schopni přidat druhou branku, která by mohla něco změnit. Na naše poměry jsme měli hodně vyloučených. To byl okamžik, kdy se Kometa dostala ke své hře. Sice jsme její nápor ubránili a hráli lépe než v předcházejících zápasech, ale klíč k výsledku byl v tom, že jsme strávili hodně času na trestné lavici. Známe sílu Komety, postoupil lepší tým. O tom hovoří jednoznačný výsledek série. My jsme se vůbec neprosazovali v ofenzívě. Vstřelili jsme málo branek při hře pět na pět. To je zklamání v porovnání s tím, co jsme předváděli v základní části. Kometa potvrdila zkušenost."