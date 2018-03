Piráti uspěli v Litvínově potřetí v sezoně, Jihlava smetla Boleslav

5. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize:

HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 60. J. Mikúš (Trávníček, Šesták) - 9. Skokan (Vantuch, Valach), 26. Knot (Smejkal, Šťovíček), 35. Šťovíček (Koblasa, Valach). Rozhodčí: Pavlovič, Pražák - Flegl, Zíka. Vyloučení: 5:1, navíc Havel (Chomutov) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1826.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Iberer, Čutta, Baránek, Gula, Šesták, L. Doudera - Jícha, V. Hübl, F. Lukeš - Marek Růžička, Řehoř, Trávníček - M. Hanzl, Válek, Jurčík - J. Černý, J. Mikúš, Matoušek. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Chomutov: Pavlát - Knot, Dietz, Valach, Trefný, Grman, Mrázek, L. Chalupa - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Vantuch, Poletín - Havel, Smejkal, Lauko - Hlava, Štovíček, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Hlasy trenérů po zápase 5. kola skupiny o umístění HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov:

Darek Stránský (Litvínov): "Neodehráli jsme dobrý zápas. Za celých 60 minut jsme nebyli schopni dostat se do hry, byla tam z naší strany spousta nepřesností, nejistota na hokejkách. Nebylo to dobré."

Jan Šťastný (Chomutov): "Na nás bylo vidět, že jsme si v minulém utkání zajistili potřebný bodový zisk, který nás udržel v extralize i v příští sezoně. Podle toho se vyvíjelo i utkání. Bylo vidět, že z kluků spadla nervozita, a myslím, že jsme si dokázali vytvořit spoustu gólových šancí. Utkání jsme si pohlídali a jsme spokojeni, že jsme vyhráli. Velmi dobrý výkon předvedl Dominik Pavlát, který dostal šanci, a je vidět, že v něm má pirátská organizace do budoucna velký potenciál."

HC Dukla Jihlava - BK Mladá Boleslav 4:0

(1:0, 1:0, 2:0) Branky a nahrávka: 9. Skořepa, 29. Žálčík (Anděl), 42. Straka (Diviš, De la Rose), 48. De la Rose. Rozhodčí: M. Sýkora, Hejduk - Rampír, D. Klouček. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0.

Jihlava: Volden - De la Rose, Šidlík, Stříteský, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa - P. Straka, Skořepa, Anděl - Čermák, Rys, Jiránek - Žálčík, Seman, Půža - Rabbit, Hamill, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Mladá Boleslav: Krofta - Kurka, Kotvan, Eminger, Dlapa, Říha, Bernad - Valský, Nahodil, Orsava - Lenc, Klepiš, Pacovský - L. Pabiška, Urban, Volf. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Hlasy trenérů po zápase 5. kola skupiny o umístění v hokejové extralize HC Dukla Jihlava - BK Mladá Boleslav:

František Zeman (Jihlava): "Na utkání jsme se chystali a jsme rádi, že jsme ho zvládli. Navíc s čistým kontem. Věřím, že výsledek a předvedená hra hráče nabudí, abychom tu část sezony, která nás čeká, zvládli."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Výsledek hovoří za vše. Je hrozně těžké kluky motivovat do zápasů, ve kterých už o nic nejde. Pořád mi to ale nejde na rozum, protože já jako hráč bych nikdy nechtěl prohrát. Přístup některých našich jedinců k tomuto zápasu je víc než zarážející. Možná i proto naše sezona vypadá tak, jak vypadá. Někteří vypadají, že ani nechtějí vyhrát. Moc mě to mrzí. Tento výsledek je úplně zbytečný. Jihlava hrála slušně, gólman je podržel, ale my jsme měli předvést daleko větší zaujetí pro hru."