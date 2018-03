OHLASY ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Soupeř se musí nyní bát, že zítra může být poslední zápas, uvedl Hruška

17. 3. 2018 21:34, autor: ČT sport

Po třetím zápase si vybojovali postupový mečbol do semifinále. Brňané pokračují ve skvělém startu do letošního play-off a po dvou duelech v Ostravě zvládli proti Vítkovicím také domácí premiéru. Poslední krok však bývá nejtěžší, což si uvědomuje i útočník Komety Jan Hruška.

autor: Šálek Václav, zdroj: ČTK Jan Hruška

"Na naší straně je výhoda. Ale musíme se připravit na hrozně těžký poslední krok. Což předpokládá hrát pořád stejně. Co má soupeř v hlavách, nás nesmí zajímat. Když prohráváte 0:3 na zápasy, tak neznám nikoho, kdo by nepřemýšlel nad tím, že už může být konec. Ale to bude problém hráčů Vítkovic," řekl Hruška.

Dvaatřicetiletý útočník Komety je zatím s průběhem série spokojený, neboť se odehrává podle představ brněnských hráčů. "Nesmíme polevit a pokračovat v tom, co nám funguje," doplnil Hruška.

Po vyrovnaných úvodních dvou bitvách v Ostravě měl třetí duel od začátku nečekaně jednostranný průběh. "Možná byl soupeř nervózní nebo mu nešly nohy jako nám. Můžeme být rádi, že se nám povedlo, co jsme chtěli. Doufám, že to bylo naší dobrou hrou. Soupeř se musí nyní bát, že zítra může být poslední zápas," řekl Hruška.

Pochvaloval si rychlé dva góly Komety v úvodních deseti minutách, sám v závěru první třetiny přidal třetí. "Vždycky je příjemné, když dáme první gól a přidáme rychle druhý. Soupeř znervózní. Na psychice mu nepřidá ani vědomí, že vedeme 2:0 na zápasy," řekl.

"Začali jsme dobře, měli rychlý pohyb, snažili se cpát puky do branky. Z toho vyplynulo i několik dorážek. Po jedné padl první gól, což nás trochu uklidnilo," konstatoval brněnský útočník, kterého hra soupeře nepřekvapila.

I po inkasování čtvrtého gólu se hráči Vítkovic snažili dohrávat osobní souboje. "My jsme proto chtěli dávat puky rychle od hokejky, aby měl každý čas se na souboj připravit. Což se povedlo v tom, že se nikdo nezranil. Myslím si, že jsme si výsledek zkušeně pohlídali," podotkl Hruška.

Kouzlo dobrých výsledků Komety v play-off spatřuje v současném kvalitním hráčském kádru. "Je tady spousta hokejistů, kteří toho mají hodně za sebou. Víme, jak se na play-off připravit. Doufám, že to bude pokračovat a my v tom nepolevíme," dodal Hruška.

