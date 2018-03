Pardubice se vrátily do série s Třincem, Beran vstřelil už čtvrtý gól

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. S. Treille (P. Sýkora, Rolinek), 18. M. Kaut (Perret), 47. M. Beran (Rolinek) - 42. Linhart (Svačina, Polanský), 59. J. Petružálek. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Bejček - Pešek, D. Hynek. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 10 077. Stav série: 1:2.

Pardubice: Kacetl - Cardwell, Wishart, Trončinský, Čáslava, Ščotka, Mojžíš, Holland - M. Beran, Tomášek, Rolinek - P. Sýkora, Marosz, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - J. Sýkora, Dušek, T. Svoboda. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Matyáš, Linhart - Martin Růžička, Marcinko, J. Petružálek - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Cienciala, Mikulík, Rákos - Kvasnica. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Hlasy trenérů:

Miloš Holaň (Pardubice): "Uvědomovali jsme si, že je to strašně důležité utkání po těch dvou prohrách v Třinci, které přišly, i když jsme tam nezahráli špatně. Kluci si to hodně vzali za své, hnala nás dopředu fantastická atmosféra a podařilo se nám, co jsme si předsevzali - chtěli jsme dát první gól a využít některou z přesilovek. Základ úspěchu jsme udělali hned v první třetině, stav 2:0 byl velice dobrý, byl to až luxusní náskok. Ve druhé třetině jsme se snažili hlavně nedostat gól, což se nám i podařilo, ale pak jsme individuální chybou v nástupu do třetí třetiny dostali soupeře trošku do hry. Musím pochválit všechny hráče, včetně Ondry Kacetla, za skvělou práci v oslabení."

Václav Varaďa (Třinec): "Dnešní zápas se nám nevydařil podle našich představ. Nalomil nás ten brzký gól, a i když si myslím, že jsme bojovali a tahali se zpátky, domácím dnes přálo štěstí více než nám. Nachystáme se poctivě na nedělní utkání, které bude z našeho pohledu jistě odlišné, než byl ten dnešní začátek."